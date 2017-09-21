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Türkiye, Irak ve İran'dan IKBY referandumuna karşı ortak bildiri

"Referandumuna yönelik 'karşı-önlemleri' eşgüdüm içinde alma konusunda mutabakata varıldı"

21 Eylül 2017 13:32

Türkiye, Irak ve İran Dışişleri Bakanları, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirdikleri 3'lü toplantının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılacağı açıklanan bağımsızlık referandumuna karşı ortak bir bildiri yayınladı.

Üç ülkenin Dışişleri Bakanları, IKBY'ye referandumdan vazgeçme çağrısını yinelerken 'referandumun Kürtler ve IKBY için faydalı olmayacağını' belirtti. Toplantıda, üç ülkenin IKBY referandumuna yönelik 'karşı-önlemleri' eşgüdüm içinde alma konusunda mutabakata vardığı da duyuruldu.

Sputnik’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre; BM Genel Kurulu toplantısı dolayısıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün Türkiye-Irak-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı yaptı. Toplantının ardından ortak  bildiri yayınlandı.

Irak'ın toprak bütünlüğüne bağlılık teyit edildi

Bildiride "Toplantıda üç bakan, Irak'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan güçlü bağlılıklarını tekrar teyit etmişler, DEAŞ'a karşı büyük bir zafer teşkil eden Ninova vilayetinin kurtuluşundan duydukları memnuniyeti dile getirmişler, DEAŞ'la mücadelede Irak halkının bir bütün olarak sebat, özveri ve kararlılık gösterdiğini belirtmişlerdir" denildi.

Bildiride, halen IŞİD'in elinde tuttuğu alanların kurtarılmasına odaklanılmasının önemli olduğu ve IŞİD'den kurtarılan bölgelerde güvenlik ve istikrarın sağlanması için çabaların sürdürülmesi gerektiği vurgulanırken IKBY'de düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumu ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Tek yol, Irak anayasası çerçevesinde yapıcı diyalog"

(Üç bakan) 25 Eylül 2017'de KBY tarafından yapılması planlanan ve Irak'ın DEAŞ karşısında güçlükle elde edilmiş kazanımları büyük risk altına atan referandumdan duydukları kaygıyı dile getirmişler; KBY'de planlanan referandumun anayasaya aykırı olduğu ve bölgede yeni çatışmalara yol açma riski taşıdığı yönünde endişelerini ifade etmişler, referanduma karşı kesin muhalefetlerini kayda geçirmişlerdir. (Üç bakan) KBY liderliğine referandumu düzenlemekten kaçınması çağrısında bulunmaya karar vermişler, referandumun Kürtler ve KBY için faydalı olmayacağını vurgulamışlardır. Bu bağlamda üç bakan, karşı-önlemleri eşgüdüm içinde alma konusunda mutabakata varmışlar, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunları çözmek için tek yolun Irak anayasası çerçevesinde yapıcı diyalog olduğunu kabul etmiş, bu tırmanışı önlemek için Türkiye ve İran'ın desteğinin önemini vurgulamış, KBY'yi referandumdan vazgeçmeye ikna etmek için uluslararası çabalara duyulan ihtiyacı belirtiş ve uluslararası topluluğa konu üzerindeki çabalarını sürdürme çağrısını yinelemişlerdir."

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