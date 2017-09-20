Barzani: Referandumdan sonra Bağdat'la masaya oturacağız; ayrılma görüşmeleri bir iki yıl sürebilir

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapılacak 'bağımsızlık' referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı" ifadesini kullanan Barzani, sözlerine "Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız" diye devam etti.

Barzani, ayrılma görüşmelerinin bir iki yıl sürebileceğini belirtti.

"Dünyanın sonu değil"

Süleymaniye'de düzenlenen referandum etkinliğinde konuşan Barzani, "Referandum yapmamız, ertesi gün bağımsızlık ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

Barzani, "Referandum dünyanın sonu değil, Kürdistan halkının geleceğine karar vermesidir. Referandum, kutsal bir amaca ulaşmak için sadece bir araçtır: O da bağımsızlıktır" diye konuştu.

Barzani daha önce referandumun ertelenmesi veya iptali yönündeki tüm çağrıları reddetmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, hafta sonu yaptığı açıklamada tarafları krizi diyalogla çözmeye davet etmişti.