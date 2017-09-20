T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barzani: Referandumdan sonra Bağdat'la masaya oturacağız; ayrılma görüşmeleri bir iki yıl sürebilir

"Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı"

20 Eylül 2017 19:19

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapılacak 'bağımsızlık' referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı" ifadesini kullanan Barzani, sözlerine "Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız" diye devam etti.

Barzani, ayrılma görüşmelerinin bir iki yıl sürebileceğini belirtti. 

"Dünyanın sonu değil"

Süleymaniye'de düzenlenen referandum etkinliğinde konuşan Barzani, "Referandum yapmamız, ertesi gün bağımsızlık ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

Barzani, "Referandum dünyanın sonu değil,  Kürdistan halkının geleceğine karar vermesidir. Referandum, kutsal bir amaca ulaşmak için sadece bir araçtır: O da bağımsızlıktır" diye konuştu.

Barzani daha önce referandumun ertelenmesi veya iptali yönündeki tüm çağrıları reddetmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, hafta sonu yaptığı açıklamada tarafları krizi diyalogla çözmeye davet etmişti.

 

ETİKETLER

Mesud BarzaniIKBYreferandumbağımsızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24