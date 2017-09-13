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Dünya

"PKK terör örgütü" diyen Netanyahu'dan Kürt devletine destek

"İsrail, PKK'yı reddediyor ve terörist bir örgüt olarak görüyor"

13 Eylül 2017 16:08

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in ardından 25 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yapacağı bağımsızlık referandumuna bir destek de Başbakan Binyamin Netanyahu'dan geldi. 

Netanyahu, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki çabalarını desteklediklerini söyledi.

Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, "Terörizmin her türlüsünü reddeden İsrail, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını destekliyor" denildi.

Açıklamada, "İsrail, PKK'yı reddediyor ve terörist bir örgüt olarak görüyor" ifadesi kullanıldı.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, dün yaptığı açıklamada "İsrail ile Batı ülkelerinin Kürdistan devletinin kurulmasında büyük menfaati olduğunu" belirterek, "ABD'nin, Kürdistan Bölgesi'nde yapılacak referandumu destekleme zamanı geldiğini düşünüyorum" demişti.

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