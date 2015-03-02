IŞİD, Twitter'ın kurucusu ve çalışanlarını ölümle tehdit etti

IŞİD militanları, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın IŞİD hesaplarını silmesi nedeniyle, sitenin kurucusu Jack Dorsey'i ölümle tehdit etti. IŞİD destekçileri Twitter çalışanlarını da öldürme çağrısında bulundu.

Sol'da yer alan habere göre, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'e yöneltilen mesajda, "Sanal savaşınız, size gerçek bir savaşa mal olacak" denildi. Mesajda Dorsey yüzüne nişan alınmış olarak gösterildi. IŞİD, "Aslanlarımız gelip canınızı aldığında, bir daha asla hayata geri dönemeyeceksiniz" dedi.

Örgüt, dünya çapında Twitter'ın bütün mekanlarına, çalışanlarına ve binalarına saldırı talimatı verdi. Twitter'ın güvenlik ekibi, mesajın ve tehditlerin doğruluğu hakkında araştırma başlattı.