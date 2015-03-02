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Dünya

Grinin Elli Tonu'nun başrol oyuncusundan tartışılan IŞİD skeci

NBC'de yayınlanan komedi programında ABD'li bir genç kızın IŞİD'e katılmasını konu alan skeç tartışma yarattı

02 Mart 2015 15:13

NBC'de yayınlanan komedi programı Saturday Night Live'da, ABDli bir genç kızın IŞİD'e katılmasını konu alan skeç hakkında sosyal medyada sıklıkla 'IŞİD dalga geçilecek bir konu değildir' yorumları yapıldı. 

Fifty Shades of Grey (Grinin Elli Tonu) filminin başrol oyuncusu Dakota Johnson’ın rol aldığı skeçte bir babanın kızını IŞİD militanlarına teslim ettiği görülüyor.

Yakın zamanda yayınlanmaya başlayan Toyota reklamına gönderme yapılan skecin konusu şu şekilde: Bir baba kızıyla vedalaşırken, kızını almaya bir kamyonette IŞİD militanları geliyor. Babasının “Dikkatli ol, tamam mı?” sorusuna genç kız gülerek, “Onlar sadece IŞİD baba” yanıtını veriyor. Genç kızın araca binmesinin ardından baba, militanlara, “Ona iyi bakın” diyor. Militanlar ise “ABD’ye ölüm” diyor ve silahlarını ateşleyerek uzaklaşıyor. Gönderme yapılan Toyota reklamında ise bir baba orduya katılmak isteyen kızını havalimanına bırakıyordu.

 

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