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Dünya

Grinin Elli Tonu, Malezya'da yasaklandı

EL James'in yazarı olduğu Fifty Shades of Grey'den (Grinin Elli Tonu) uyarlanan aynı adlı film Malezya'da yasaklandı

06 Şubat 2015 20:33

İngiliz yazar EL James’in dünya çapında milyonlarca satan romanı Fifty Shades of Grey’den uyarlanan aynı adlı filmin Malezya’da “pornografik” olması nedeniyle yasaklandığı bildirildi. Yetkililer, film hakkında, “Film olmaktan çok pornografi” açıklamasında bulundu. 

Independent’ta yer alan habere göre, Jamie Dornan ve Dakota Johnson’ın başrollerinde yer aldığı film, birçok ülkede 18 yaşsınırlamasıyla vizyona giriyor. Malezya Film Sansür Kurulu Başkanı Datuk Abdül Halim Abdülhamid, “Filmdeki sahnelerin doğal cinsel içerik olmadığına karar verdik. İçerik daha çok sadistik” açıklamasında bulundu. 

Malezya’da daha önce de aralarında Darren Aronofsky’nin Noah adlı filmi ve Sacha Baron Cohen’den Bruno’nun da bulunduğu birçok film yasaklanmıştı.

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