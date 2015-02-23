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Dünya

Grinin Elli Tonu'nu izlerken mastürbasyon yapan kadın tutuklandı

Grinin Elli Tonu filmi ismini Meksika'da izleyen bir kadın mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

23 Şubat 2015 21:07

Dünyada büyük yankı yaratan, aynı isimli romandan uyarlanan Grinin Elli Tonu filminin gösteriminde ilginç bir olay yaşandı. Meksika'da bir kadın, Grinin Elli Tonu filmini izlerken tutuklandı.

14 Şubat günü tüm dünyada vizyona giren Grinin Elli Tonu filmini zileyen bir kadın, seyircilerin polisi araması üzerine tutuklandı.

Meksika ’da yayın yapan La Verdad gazetesinde çıkan habere göre Sinaloa eyaletinde yaşanan olayda bir kadın 14 Şubat’ta sinemaya gitmişti. 33 yaşındaki Meksikalı kadın, filmi izlerken mastürbasyon yapmaya başladı. Olayı fark eden diğer seyirciler, polisi arayarak kadını şikayet etti.

Polis kadını “halka açık yerlerde uygunsuz hareketler yaptığı” için tutuklarken, kadının kimliği gizli tutuldu.

 

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