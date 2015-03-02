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Dünya

'IŞİD kaçırdığı 220 Süryani'nin 19'unu serbest bıraktı' iddiası

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in kaçırdığı 220 Süryani'nin 19'unu serbest bıraktığı iddia edidi

02 Mart 2015 09:15

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinde kaçırdığı yaklaşık 220 Süryani Hristiyan'ın 19'unu serbest bıraktığını belirtti.

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı gruplara yakınlığıyla bilinen Gözlemevi, Süryani bir askeri yetkiliyle görüştüğünü ve yetkilinin Pazar günü 16 erkek ve 3 kadının Haseke'deki Meryem Ana kilisesine geldiğini söyledi.

IŞİD'in 19 Süryaniyi fidye karşılığında serbest bıraktığı yönünde iddialar da var.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Süryani İnsan Hakları Örgütü, serbest bırakılan tutsakların IŞİD tarafından Şeriat mahkemesine çıkartıldığını ve belli bir ödeme karşılığında serbest bırakılmaları kararının çıktığını söyledi.

 

YPG ve IŞİD Haseke'de çatışıyor

 

Geçen hafta Haseke çevresinde Kürt güçleri YPG ve IŞİD arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle IŞİD'in Süryani köylerine baskın düzenlediği ve aralarında çok sayıda kadın ve çocuğunda bulunduğu birçok kişiyi kaçırdığı yönünde haberler gelmişti.

2011'de Suriye'deki iç savaş patlak vermeden önce ülkede yaklaşık 40 bin Süryani'nin ve toplamda da 1,2 milyon Hristiyanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Özellikle Süryaniler son dönemde giderek artan ölçüde IŞİD tehdidi altına girmişti.

Örgütün düzenlediği son baskınlardan önce yaklaşık bin Süryani ailenin evlerini terk ederek bölgeden kaçtığı tahmin ediliyor.

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