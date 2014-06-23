'IŞİD Suriye'ye sattığı petrolün karşılığında Esad rejiminden elektrik alıyor'

Irak'taki terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) farklı kaynaklardan finanse edildiği ve örgütün güçlü muhasebe yeteneği sayesinde devasa bir mali güce sahip olduğu belirtiliyor.

Metin Güneş'in CNN Türk'te yer alan haberine göre, kısmen kurumsal bir şirket, kısmen de bir çete yapısında olan IŞİD'ın terör eylemlerinin maliyeti ya da ücreti çok kolay bir şekilde karşılanıyor. IŞİD'in faaliyetlerinin odağında petrol bulunuyor. Grup, Suriye'de petrol yataklarının kontrolünü ele geçirebilmek için El Kaide'ye bağlı El Nusra başta olmak üzere diğer radikal cihadçılarla amansız çatışmalara girdi.

İstihbarat yetkililerine göre IŞİD, Suriye'de en güçlü olduğu bölge olan Rakah civarında günde 30 bin varil petrol çıkarıyor. Suriye devletinin çıkardığı günde 300 bin varille kıyaslandığında az görünse de, yine de üretimden oldukça yüklü gelir elde ediliyor.

Petrol, ucuz fiyata aracılara satılıyor ve bu aracılar daha sonra petrolü Türkiye'ye taşıyor. Türkiye'ye getirilen petrolün büyük bir bölümü buradan Irak'a kaçırılıyor. Hatta Türk güvenlik güçleri petrolü sınırın ötesine kaçırabilmek için yerin hemen altında ilkel boru hatları bile döşendiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili bazı bağımsız kaynaklara göre, IŞİD aynı zamanda Esad rejimine de petrol satıyor. Batılı bir istihbarat kaynağı, Suriye'de rejimin petrol karşılığında IŞİD'in kontrolündeki şehirlere elektrik vermeye devam ettiğini söyledi. İŞİD'in son olarak Irak'ta neden Baiji rafinerisi ve çevresinde ilerleme kaydettiğinin nedenleri de böylece anlaşılmış oldu.

Buradaki petrol yataklarını ele geçirerek sadece Irak hükümetine ve Bağdat'ın enerji güvenliğine büyük bir darbe vurmakla kalmayacak, aynı zamanda IŞİD'in çok büyük miktarlarda petrolü rafine etmesini de mümkün hale getirecek.