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Dünya

IŞİD Saddam'ın kimyasal silah tesisine, Irak Ordusu petrol rafinerisine girdi

ABD'li bir yetkili IŞİD'in savaş sonrasında bu tesiste kalan metaryellerden silah yapma kapasitesinde bir örgüt olmadığını söyledi

20 Haziran 2014 17:54

IŞİD'in (Irak ve Şam İslam Devleti), Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in kurduğu El-Mutana'daki kimyasal silah tesislerine girdiği öğrenildi. IŞİD’in eline geçen Irak’ın en büyük petrol rafinerisi çatışmaların ardından yeniden Irak ordusunun kontrolüne geçti.

İslamcı militanlar ve Irak hükümeti yanlısı güçler arasında Beici petrol rafinerisi ve Telafer havaalanının kontrolü için şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İsyancılar Telafer havaalanının önemli bölümünü de ele geçirdiklerini belirtiyor.

Çatışmalar, ABD'nin isyancılarla mücadeleye yardım amacıyla Irak'a 300 askeri danışman göndereceğini açıklaması ardından şiddetlendi.


ABD 'kapsayıcı bir hükümet' arayışında


ABD Başkanı Barack Obama dün, ABD askerlerinin Irak'ta savaşmayacağını vurguladı.

Irak hükümetinin 'terörle mücadele çabasına destek vermek için' Bağdat'a 300 civarında askeri danışman gönderileceğini anlatan Obama, Irak Şam İsam Devleti (IŞİD) militanlarının yol açtığı krizin ancak siyasi yolla çözülebileceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ülkedeki Sünni-Şii geriliminin azaltılması adına daha kapsayıcı bir kabinenin kurulması doğrultusunda baskı yapmak için yakında Irak'a gitmesi bekleniyor.
 
BBC'nin Washington'daki muhabiri Nick Bryant ABD yönetiminin Irak'ta ulusal birlik hükümeti kurulması için çabalarını arttıracağını belirtiyor.

Irak Başbakanı Nuri Maliki iktidarı boyunca Sünni karşıtı politikaları hayata geçirerek Sünni militanları IŞİD'e katılmaya itmekle suçlanıyor.

Irak Hükümeti, Sünni militanların ilerleyişini durdurmak için ABD'den hava saldırısı düzenlemesini istiyor.


IŞİD, kullanılmayan kimyasal silah fabrikasını ele geçirdi


IŞİD, son günlerde hızlı bir ilerleyiş sağladı.

Militanlar başkent Bağdat'ın 70 km kuzeydoğusunda bulunan Muthanna'da artık kullanılmayan bir kimyasal silah fabrikasını da ele geçirdi.

ABD, fabrikada isyancıların kimyasal silah üretebilmesini sağlayacak herhangi bir madde bulunmadığına inandığını söyledi. 

IŞİD geçen hafta Musul kentini ele geçirmişti. IŞİD'in Musul'u işgali ve daha sonra devam eden çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

 

Beyci rafinerisi yeniden Irak ordusunda

 

18 Haziran Çarşamba günü yüzde 75 oranında IŞİD’in eline geçen Irak’ın en büyük petrol rafinerisi çatışmaların ardından yeniden Irak ordusunun kontrolüne geçti.

Rafineri salı günü kapatılmış ve binlerce çalışanı tahliye edilmişti. IŞİD’in eline geçmesinin ardından rafinerideki son çalışan grubu da 19 Haziran Perşembe günü Irak ordusu ile IŞİD arasındaki kısa süreli ateşkes süresince bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Bağdat’ta bulunan Al Jazeera muhabiri Ömer el-Salih, Bağdat yönetiminin rafineride tamamen kontrolü sağladığını, rafineriyi çevreleyen şehrin ise silahlı grupların elinde olduğunu açıkladı.

Salih’e göre, IŞİD rafineriden tamamen çekilse de her an yeni bir saldırı başlatabilir.

Irak’ta uzun süredir devam eden kaos, IŞİD’in 10 Haziran Salı günü ülkenin ikinci büyük kenti Musul’da kontrolü ele geçirmesi ve diğer bölgelere ilerlemesi sonrasında daha da şiddetlendi.

IŞİD, Suriye’deki tüm operasyonlarını durdurarak Irak’a yüklenmeye başlarken, Irak ordusu bünyesine kattığı gönüllüler aracılığı ile kontrolü kaybettiği bölgeleri geri almaya çalışıyor.

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