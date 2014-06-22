Mesut Tek: IŞİD sayesinde Kürtler kan dökmeden Kerkük’ü aldı

Türkiye'de 1974 yılında kurulan ve 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte kadroları yurt dışına çıkan Kürdistan Sosyalist Partisi'nin Erbil'de yaşayan Genel Sekreteri Mesut Tek, IŞİD'in Musul'u ele geçirmesi sayesinde Kürtlerin kan dökmeden Kerkük'ü alabildiğini söyledi. Kemal Burkay'ın çekilmesinden sonra Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Sekreteri olan Mesut Tek, önceki adı 'Irak İslam Devleti' olan örgütün daha sonra adını Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) olarak değiştirdiğini, bu örgütün Kürtleri katlederken Bağdat'ı rahatsız etmediğini söyledi.

Ramazan Yavuz’un Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Irak Anayasası'ndaki 140'ıncı maddedeki Kerkük'ün de içinde yer aldığı bölgelerde referandum yapılması halinde Kürtlerin zaferle çıkacağını Bağdat'ın bildiğini ve bu nedenle Kürtlere yönelik saldırılara sessiz kaldığını kaydeden Mesut Tek, şöyle konuştu:

"Maliki sadece Kürtlerle değil, Sünnilerle de arasını bozdu. Sünnilerin hak arama direnişlerini kanla bastırdı ve onlarca sünniyi öldürdü. Sünniler bu kez silahlı direnişe başladı ve IŞİD güçlendi. Geçmişte Maliki ile birlikte IŞİD'e karşı savaşan sünni Arap aşiretleri bu kez sünnilerle birleşip Maliki'ye karşı savaşmaya başladı. Musul'un düşmesiyle birlikte oluşan güvenlik boşluğunu doldurmak Kürtlere düştü. Kürtler bu boşluğu doldururken kanımca haksız duruma düşmemek için Kürdistan’ın sınırları dışındaki yerlere gitmediler. Sadece kendi sınırlarına Peşmerge gönderdi. Bir anlamda Bağdat hükümetinin hayata geçirmemek için bin bir dereden su getirdiği 140'ıncı madde pratikte hayata geçti. O bölgeler şu anda Kürdistan güvenlik güçlerinin elinde. Zaten oralar Kürdistan anayasasında Kürdistan sınırları içindeydi."

Ortadoğu coğrafyasında bazen kötü grupların, bazen yaptıkları işlerden olumlu sonuçlar çıktığını kaydeden Mesut Tek, "Musul'u işgali ve Irak ordusunun bölgeyi terk etmesiyle Kürtlerin başta Kerkük olmak üzere bu bölgelerdeki iktidar boşluğunu dolduracağını IŞİD bilseydi acaba yine saldırır mıydı Musul'a? 140'ıncı maddedeki bölgeler IŞİD'in Musul'u düşürmesiyle defacto olarak fiiliyatta hayata geçti. Bu iyi oldu" dedi.

Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Mesut Tek, Türkiye'de Ak Parti iktidarına düşmanlıklarının olmadığını da belirterek, "Ak Parti'nin özellikle Kemalist sistemi değiştirmeye, demokratikleştirmeye, Kürt sorununu çözümüne yönelik attığı her adımı destekledik. Ak Parti'yi ileri demokratik adımlar atması konusun dada teşvik edici bir politika yürüttük. Bazılarının yaptığı gibi Ak Parti düşmanlığı gibi bir takıntımız yok. Ak Parti'yi yaptıklarına bakarak değerlendiririz" diye konuştu.