IŞİD, 9 polisin Musul'daki infaz görüntülerini yayınladı

Yaklaşık iki hafta önce Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçiren ve ilerleyişini devam ettiren Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) yeni çekilen görüntüler yayınladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ahmet Haşim Muhtaroğlu’nun haberine göre, daha önce de yakaladığı Irak asker ve polislerinin infaz görüntülerini yayınlayan örgüt, bu kez Irak'ın batısındaki Kaim kentinde görev yapan sınır polislerini sivil kıyafetlerle kaçarken yakaladığı görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde Irak'ın Suriye ile sınır bölgesi Kaim kentinde görev yapan sınır polisleri eli gözü kapalı şekilde yere yatırılıp işkence yapılıyor.

Daha sonra örgüt üyeleri polisleri kurşun yağmuruna tutarak infaz ediyor. 9 polisi öldüren örgüt bu tür eylemlerini görüntüleyip sosyal medyada yayınlıyor.