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Dünya

IŞİD Suriyeli 4 futbolcunun kafasını kesti

IŞİD, futbol takımı desteklemenin İslam’a aykırı olduğunu açıklamıştı

09 Temmuz 2016 01:28

IŞİD, Suriyeli dört futbolcuyu Kürtlere ajanlık yaptıkları gerekçesiyle kafalarını keserek öldürdü.

Suriye’nin Rakka kentinde yaşanan korkunç olayda, ülkenin ünlü futbol takımlarından El Şebab’ın dört oyuncusu YPG’ye ajanlık yaptıkları gerekçesiyle küçük çocukların gözleri önünde kafaları kesilerek infaz edildi.

“Rakka Sessizce Katlediliyor” isimli IŞİD karşıtı grup tarafından atılan tweette futbolcuların isimlerinin Osama Abu Kuvait, İhsan el Şuvaik, Nehad el Hussen ve Ahmed Ahavak olduğunu açıklandı. Futbolcularla birlikte ismi bilinmeyen bir kişi daha öldürüldü.

IŞİD lideri daha önce futbol takımı desteklemenin İslam’a aykırı olduğunu açıklamıştı. Ayrıca örgüt futbol dahil tüm spor organizasyonlarını yasaklamıştı.
 

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