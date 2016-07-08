IŞİD emirinin telefon kayıtları; militanlar sınır geçişlerini askerlerin yanından yapmış!

Diyarbakır'da HDP mitingine yapılan bombalı saldırının soruşturma dosyasında, İçişleri Bakanlığı'nca 'kırmızı listede' aranan IŞİD'in sınır emiri İlhami Balı'nın Türk askerine ateş ettiğine ilişkin telefon konuşma kayıtları yer aldı.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Kobanê'de çatışmaların olduğu 6 Şubat 2015 tarihinde yapılan görüşmede İlhami Balı konuştuğu kişiye Kürt güçlerinin yaklaştığı, bazı kişilerin eşlerini alarak kaçtığı haberlerinin geldiğini söyledi. Dosyada yer alan görüşme kaydı şöyle:

İlhami : Biri kapımı çaldı. 'Çabuk hanımını al, git' diyor. Peşmerge yaklaşıyormuş.

X Kişi : Cerablus'un emirleri var. Kobani tarafında kardeşlerin tuttuğu askeri alanda çatışma çıkmış diyorlar. PKK saldırıyor, kardeşler saldırıyor. Kardeşler dün ameliye (intihar saldırısı) yapmış. Bazıları çok panik yapıyor.

İlhami : Hanımları alıp götürüyorlar. Tedbir alalım ama bu kadar basit mi yaklaşmaları?

X kişi : Gerek yok paniğe. Surtaları (polis) koysunlar.

Maaşlar ve ev kirası 4 bin 500 dolar

3 Nisan 2015 günü yapılan konuşmada ise IŞİD'in Türkiye'deki elemanlarına maaş ve ev kirası gönderdiğine ilişkin görüşme yapıldı. İsmail Korkmaz ve İlhami Balı arasında geçen konuşma şöyle:

İsmail : 4 bin 500 dolar sadece maaşlar yatıyor. 500 dolar kiralara denk geliyor değil mi?

İlhami : Ben sana 4 bin 500 dolar gönderdim. Maaşlar, 500 dolar da ev kirası

İsmail : 500 dolar ev kirasına yetmiyor

İlhami : Her zaman 500 dolar gönderiyordum, yetiyordu. Şimdi dolar yükseldi, nasıl yetmiyor?

İsmail : Ev kirasını arttı. Maaştan ekleme yapıyorduk. 500 lira Ebu Furkan'ın, 350 Abdullah'ın, 375 benim, 250 Talha'nın, 450 Osman'ın

İlhami : Duydum ki paranız bitmiş. Maaşlarınızla beraber hallediyorum.

“Yakalananlar Türk, hiç üzülmedim”

4 Nisan 2015 günü sınırı geçerken yakalanan kişilerle ilgili İlhami Balı ve kaçakçı Hüseyin Hano arasında yapılan görüşme şöyle;

Hüseyin : Gelenler Antep'ten, arkalarından buraya kadar gelmiş. Jandarma'ya gidiyorlar.

İlhami : Bunlara az az gelmelerini söyledim. Laf anlamıyorlar. Hiç üzülmedim. Hepsi Türk yakalananların

Hüseyin: Zaten bütün sıkıntıyı kendileri veriyor

İlhami : Bundan sonra ağızlarıyla kuş tutsalar 3-4'ten fazla kabul etmem.

Hüseyin : Yolu da açık ediyorlar. Kendilerinin derdinde değiliz. Yol berbat oluyor.

Askerin yanından geçirecek

23 Nisan günü yapılan bir görüşmede IŞİD mensuplarının sınır geçişlerini askerlerin yanından yaptığı bilgisi yer aldı. Geçişi yaptıracak Ebu Cemal kod adlı IŞİD'linin, askerin nöbet saatlerini bildiği konuşma şöyle;

Abu Cemal : Yolu ayarladık. Sürülmüş tarlanın yanındaki kanalın üstünde bekçi var. Adamlar orada nöbette. Oradan çıkaracağız.

İlhami : Çok kişi var, gelsinler mi?

Abu Cemal : Adam başı 40 milyona razı ettik. Başka şoför gönderdim. Yaşar sadece getirecek, 150 milyon alacak. Askerin yanından geçirecek.

İlhami : Ben yolunu göreyim. Hoşuma giderse kendisine uyarım.

Ebu Cemal : Sürülmüş tarla tarafına gidiyoruz. Çabuk olsunlar, 2 saat kaldı nöbet bitmeye

“Elime geçsin kafasını keseceğim”

İlhami Balı'nın 23 Nisan günü yaptığı bir konuşmada sınırdan geçerken yakalanan IŞİD'liler ile ilgili köylüleri tehdit ettiği ortaya çıktı. Görüşme şöyle;

İlhami: Tel Ahmar köyünün hepsi şerefsiz, onun bunun çocuğu. Eğer oraya iki tane bomba atmazsam şerefsizim. Tel Ahmar köyünde yaşayan şerefsizlerin hepsi ile görüşürüm. Tel Ahmar'dan bir tanesi benim elime geçsin, kafasını keseceğim. Sen bana desen asker olmadığını ben 12 kişi birden getirtmem.

Ebu Cemal : Telde sorun oluyorsa, istihbarat olabilir. Birşey yapamıyoruz tele. İki askere alıyoruz biz. Teldekiler hep böyle konuşuyor. Ne tarafa göndersek, tel sıkı, istihbarat var, sivil var diyorlar.

İlhami : Özbekistan'dan gelmiş, Türkistan'dan gelmiş. Bin metre kala adamı yakalat. Sizin hatanız var. Yol sağlam değilse getirtmeyin. Bu kaçakçı 5- 10 kuruşa bakmasın. Getirtme, Antepte onlara bakacak yerim, ekmeğim, param var. Ben bakarım onlara. Bize yol aramayın, istemiyoruz. 3- 5 kuruşa adamları yakalatıyorsunuz. Sağlam çalışmıyorlar, o zaman çalışma bu serefsizlerle.

“Türk askerine ben sıkarım”

Balı'nın yaralı geçişi sırasında sorun yaşayan Bilal isimli kişi ile yaptığı görüşmede Türk askerine hakaret etmesi dikkat çekti. Türk askerinin merhametsiz olduğunu söyleyen Balı'nın 12 Mayıs günü yaptığı konuşma şöyle;

Bilal : Tren hattındayım. Bir yaralı var. Türk askeri bırakmıyor, müdahale etti

İlhami : Asker izin vermiyorsa ne yapayım? Askerin kafasına sıkayım mı? En son bunu yapacağım. Şerefsiz asker izin vermiyor. Sadece biz değil, her taraf kapalı. Türk askeri ancak bu kadar merhametsiz olur.

Bilal : Zaten merhametsiz. Gitmiyor, emir istiyor.

İlhami : Türk askeri merhametsiz. Telefonumu dinliyorlarsa bunu kaydetsinler. Türk askeri şerefsiz. Geleyim oraya. Türk askerine ben sıkarım.

"İslam Devleti'nde böyleyse Türkiye'de çırılçıplak gezerler"

Kayıtlarda Balı'nın Türkiye'ye geçmek için gümrük idaresine gelen bir ailenin kızı ile ilgili konuşmaları da yer aldı. Genç kızın çok açık giyindiğini söyleyen Balı'nın konuşması şöyle;

İlhami : Kızın böyle bir giyimi olamaz. Gerçekten ayıp. İslam devletinde böyle giyiniyorsa Türkiye'de çırılçıplak gezerler.

Yahya : Ben kendilerine dedim. 'Yüzümüz açık değildi. Burundan yukarı sarmıştık. Sadece gözlerimiz açıktı' dediler.

İlhami : Yüzü değil, her tarafı meydandaydı. Adam diyor 'Ben bunlara nasıl kağıt vereyim?' Onun için vermedi. Senin aramana bile gerek yok. Yahya'nın tanıdığı dediler, dedim çıkarabilirsin. Karakola gittiler kağıt almaya. Aradım dediler ki; 6-7 kişiler kızlarını gel gör.

Türk askerine ateş etmiş

İlhami Balı'nın Türk askerine ateş ettiğini söylediği konuşması da soruşturma dosyasına girdi. HDP mitinginde patlamanın olduğu 5 Haziran tarihli konuşmalar şöyle;

Hüseyin : Çatışma oldu mu askerle Tel Ahmar tarafında

İlhami : Noktanın arkasında, darı yolu var, orada. Veli'nin kardeşini vurdular. Çocuk karnından yaralandı. 2 kişiyi vurdular. Biz de almaya gittik. Bize küfür ettiler. Allah'a küfür ettiler. Allah'a küfür edince başladık vurmaya

Hüseyin : Kendilerine (askerlere) bir şey oldu mu?

Ebu Hişam :Türkleri vurmuşsun?

İlhami: Ateş açtık. Biz yaralıları sınırdan almak için gittik. Allah'a küfür ediyor. Eşimize küfür ettiler. Bize yanlış yaptı, biz de ateş ettik.

"Ayrılmak isterse kafasına sık"

16 Haziran günü İlhami Balı'nın Suriye'ye gelen önemli kişi ile ilgili yaptığı konuşma da dikkat çekti. Balı ve Muhammet isimli kişi arasında geçen konuşma şöyle;

Muhammet: Haberin varmış gelenlerden. 15- 20 dakikaya ulaşırlar.

İlhami : Senin yanında beklesinler. Babamın oğlu gelse verme. Senden ayrılmak isterlerse kafalarına sık. O kadar önemli anladın mı? Ayrılmak isterlerse kafalarına sık. Kefili benim. Sonra söylerim sana.