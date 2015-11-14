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IŞİD neden Paris'e saldırdığını açıkladı

Örgüt, saldırıların Fransa’nın politikalarını sürdürdüğü sürece en büyük hedef olmaya devam edeceğini kanıtlamak için tasarlandığını belirtti

14 Kasım 2015 17:24

IŞİD, Fransa'nın başkenti Paris'te  en az 132 sivilin ölümüne neden olan saldırıları üstlendiğini açıkladı. Örgüt, saldırıların Fransa’nın politikalarını sürdürdüğü sürece en büyük hedef olmaya devam edeceğini kanıtlamak için tasarlandığını belirtti. Saldırıları "peygambere hakarete" ve hava saldırılarına yanıt olarak yaptıklarını ifade etti.

Milliyet'in haberine göre; İngiliz Channel 4 muhabiri Jon Snow, IŞİD'in resmi medya organı Al-Hayat Medya Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre terör örgütünün  Paris saldırılarını üstlendiğini belirtti. Örgütün Paris'te en az 129 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar için "mucize" dediği açıklandı.

 

İŞİD üyesiyim

 

Paris'teki saldırıları IŞİD üstlendi. IŞİD'e yakın sitelerden yapılan açıklamada saldırıların 'Avrupa'nın 11 Eylül'ü' olduğu ifade edildi. Paris'te konser salonundaki saladırgan daha fazla rehine öldürmeden polis operasyonuyla yakalandı. Saldırgan tutuklandığı an 'İŞİD üyesiyim' diye bağırıyordu. Fransa'daki terör saldırıları sonucu IŞİD bağlantılı sosyal medya hesaplarından zafer paylaşımları yapıldı.

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