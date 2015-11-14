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IŞİD'den Fransa'ya tehdit videosu

IŞİD tarafından yayınlandığı öne sürülen videoda konuşan militanlar, Fransız Müslümanlara saldırı yapmaları yönünde çağrıda bulundu, saldırıların süreceğini iddia etti

14 Kasım 2015 14:06

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Paris'te resmi rakamlara göre 132 sivilin hayatını  kaybettiği katliamın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı ancak IŞİD'in katliamı üstlenip üstlenmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters'ın haberine göre, El Hayat Media Centre tarafından yayınlanan videoda, militanların Fransa'nın IŞİD'i bombalamaya devam ettiği sürece saldırıların devam edeceğini söylediği iddia edildi.

IŞİD tarafından yayınlandığı öen sürülen videoda konuşan militan, Fransız Müslümanlara saldırı yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Militan, "Bombalamaya devam ettiğiniz sürece barış içinde yaşamayacaksınız. Markete giderken bile korkacaksınız" diyor. 

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