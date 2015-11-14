IŞİD'den Fransa'ya tehdit videosu

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Paris'te resmi rakamlara göre 132 sivilin hayatını kaybettiği katliamın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı ancak IŞİD'in katliamı üstlenip üstlenmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters'ın haberine göre, El Hayat Media Centre tarafından yayınlanan videoda, militanların Fransa'nın IŞİD'i bombalamaya devam ettiği sürece saldırıların devam edeceğini söylediği iddia edildi.

IŞİD tarafından yayınlandığı öen sürülen videoda konuşan militan, Fransız Müslümanlara saldırı yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Militan, "Bombalamaya devam ettiğiniz sürece barış içinde yaşamayacaksınız. Markete giderken bile korkacaksınız" diyor.