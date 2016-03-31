"IŞİD lideri Bağdadi'nin elçisi öldürüldü" iddiası

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün üst düzey bir komutanının Suriye'nin Rakka kenti yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, öldürülen kişinin "Ebu el-Haijaa el-Tunusi" adıyla bilindiğini ve IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin elçisi olduğunu bildirdi.

El-Tunusi'nin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen hava saldırısında hedef alındığı sanılıyor.

Gözlemevi saldırıda, IŞİD'in askeri operasyonlarını denetlemek üzere Irak'tan örgütün Suriye'deki kalesi Rakka'ya gönderilen El-Tunusi ile birlikte araçta bulunan bir diğer kişinin de öldüğünü açıkladı.

Amerikan ordusu ise henüz haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Haberin doğrulanması halinde, El-Tunusi son haftalarda öldürülen üçüncü üst düzey IŞİD yetkilisi olacak.

ABD daha önce de "IŞİD'in maliye bakanı" olarak nitelendirilen Abdülrahman Mustafa El Kaduli ile "IŞİD'in savunma bakanı" diye nitelendirilen Ömer El Şişani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

"IŞİD'in lider kadrosu zayıflatılıyor"

Son gelişmeleri Fransız haber ajansı AFP'ye yorumlayan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, IŞİD'in lider kadrosunun zayıflatıldığını söyledi.

Rami Abdulrahman, "IŞİD'in içine sızılmadan bu operasyonların yapılması ve örgütün lider kadrosundan isimlerin öldürülmeleri imkansız" dedi.

Rusya'nın aylarca hava saldırıları ile destek verdiği Suriye ordusu hafta sonunda 10 aydır IŞİD'in kontrolünde olan antik kent Palmira'yı geri almıştı.

Palmira'nın ele geçirilmesi, IŞİD'in Suriye'de son dönemde aldığı en ağır darbe olarak nitelendiriliyor.