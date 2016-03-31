IŞİD’den Almanya’ya saldırı tehdidi

Brüksel saldırılarının ardından sıranın Almanya’da olduğu yönünde sözlü mesajlar gönderen IŞİD, bu kez Twitter üzerinden fotoğraf paylaşarak Almanya’yı terör eylemi yapmakla tehdit etti. Paylaşılan fotoğraflarda hedefler arasında Almanya’nın Köln/Bonn Havalimanı ve Berlin’deki Başbakanlık binası gösteriliyor.

Ntv.com.tr'nin haberine göre, fotoğrafta Köln/Bonn Havalimanı alevler içerisinde görünürken, bir IŞİD militanı havalimanının yanışını seyrediyor. Fotoğrafta not olarak “Kardeşlerinin Belçika’da yaptığını sen de yapabilirsin” ifadeleri yer alıyor. Bir diğer fotoğrafta ise Berlin’deki Başbakanlık binası alevler içerisinde gösteriliyor. IŞİD’in sözkonusu fotoğraflarla Almanya’daki taraftarlarına buraları bombalayın mesajı verdiği değerlendiriliyor.

Rheinische Post (RP) gazetesinin bildirdiğine göre, internet ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden yapılan tehditleri ciddiye alan Alman güvenlik birimleri, tehdit üzerine önlemleri arttırdı.