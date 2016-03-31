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Dünya

IŞİD'in "Buldozer" lakaplı infazcısı deşifre oldu

IŞİD'e katılmayı reddettiği için elleri ve ayaklarının kesildiğini ileri süren bir çocuk, görüntülerideki militanın "Bulldozer" olduğunu söyledi

31 Mart 2016 18:19

IŞİD'in Irak'ta sokak ortasındaki infazlarında görülen iri cüsseli, yüzü maskeli "Buldozer" lakaplı infazsıcının yüzünün ilk kez görüldüğü iddia edildi.

NTV'de yer alan habere göre, şimdiye kadar yayımlanan videolarda yüzünü göstermeyen IŞİD'linin ilk kez üç peşmergeyi kafalarını keserek, infaz ederken yüzü gösterdiği belirtildi.

IŞİD'e katılmayı reddettiği için elleri ve ayaklarının kesildiğini ileri süren bir çocuk, görüntülerideki militanın "Bulldozer" olduğunu iddia etti. Söz konusu çocuk, IŞİD'e katılmayı reddettiği için "Bulldozer" tarafından el ve ayaklarının kesildiğini belirtti.  

Şimdiye kadar IŞİD adına infaz yapan iri cüselli militanın 20'li yaşlarda ve Kürt kökenli olduğu belirtiliyor. Irak'taki birçok infaz videosunda görülen bu militan yüzünü göstermiyordu.  

 

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