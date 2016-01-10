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Dünya

IŞİD lideri Bağdadi'nin yardımcısının öldürüldüğü iddia edildi

Asi Ali Muhammed el-Ubeydi'nin Enbar yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi

10 Ocak 2016 00:17

IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ikinci yardımcısı Asi Ali Muhammed el-Ubeydi'nin, Irak'ın Enbar kenti yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Hürriyet'in Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medyası Ağı'na dayandaırdığı haberine göre, Enbar'ın batısındaki Bervane bölgesinde düzenlenen hava saldırısında IŞİD lideri Bağdadi'nin ikinci yardımcısı Ubeydi'nin öldürüldüğü belirtildi. 

Açıklamada, öldürülen Ubeydi'nin Bağdat'taki Ebu Gureyb Hapishanesi'nden firar eden IŞİD yöneticileri arasında bulunduğu bilgisine yer verildi. 

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