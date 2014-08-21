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Dünya

'IŞİD gazeteci Foley'in karşılığında ABD'deki El Kaide mahkumunu istedi'

IŞİD'in kafasını keserek öldürdüğü gazeteci James Foley'in karşılığında ABD'de 86 yıl hapse mahkum olan El Kaide militanının serbest bırakılmasını istediği öne sürüldü

21 Ağustos 2014 21:49

IŞİD 40 yaşındaki ABD’li gazeteci James Foley’in kafasını keserek öldürdü. Örgüt gazeteci Foley’in serbest bırakılması için geçmişte farklı isteklerde bulundu, bu nedenle Foley ailesi ve çalıştığı yayınlar James Foley için militanlarla iletişim halindeydi. Ancak ABD'nin hava saldırılarının ardından IŞİD  pazarlık yolundan vazgeçip gazetecinin infazına karar verdi. 

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, IŞİD, diğer iki ABD'linin kaderinin Barack Obama'nın 'bir sonraki hareketi'ne bağlı olduğunu söylese de Foley'in başının kesildiği video yayınlandığından beri ABD uçakları 14 bombardıman yaptı. 

Foley, daha önce Libya'da kaçırıldığında GlobalPost ve AFP'nin çabalarıyla serbest kalmıştı. GlobalPost'taki editörü Philip Balboni, o günlerle ilgili "Pasaportunu yırtalım" esprisi yaptıklarını hatırlıyor. Kendisi de eski bir savaş muhabiri olan Balboni, durumu şöyle anlatıyor: 

 

'Bir kere savaşa bulaştınızmı geride kalmak zor' 

 

New York Times'a göre El Kaide ve ona bağlı militanlar, geçen 5 yılda 125 milyon dolardan fazla fidye aldı. El Kaide geçen yıl vahşi yöntemleri nedeniyle IŞİD'i aforoz etmişti. 

IŞİD'in aralarında Foley'in olduğu üç ABD'liyi serbest bırakma karşılığında isteği şeylerden biri de Afia Sıddıki'ydi. Sıddıki, Massachusetts Institute of Technology doktoralı bir nörolog. Afganistan'da yakalandıktan sonra New York'ta 86 yıl hapse mahkum edilen bir Pakistanlı. ABD'ye göre Sıddıki, ülkedeki stratejik yerlere kimyasal saldırı hazırlığında bir terörist. Afganistan'da yakalandığında üzerinde birçok belge bulundu. Daha önce Filistin, Afganistan, Çeçenistan ve Bosna'daki Müslümanlar için ABD'de birçok protesto gösterisine katılan Sıddıki, 2003’te ortadan kayboldu. Onu savunanlara göre Sıddıki, kaybolduğu dönemde 5 yıl Bagram'da işkence görmüş bir aktivist. Sıddıki'yi düşman olarak görenler ona 'El Kaide’nin Mata Harisi', ABD işkencesinin mağduru olarak görenler ise 'Bagram’ın Gri Hanımefendisi' diyor.

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