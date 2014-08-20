Beyaz Saray gazeteci James Foley'in infaz görüntülerini doğruladı

Beyaz Saray, Amerikalı gazeteci James Foley'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünce infaz edilirken çekilen görüntülerin gerçek olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, yaptığı açıklamada, ABD istihbarat camiasının Amerikalı gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff'u gösteren videoyu incelediğini ve videonun gerçek olduğu sonucuna vardığını belirtti. Hayden, konuyla ilgili gerekli güncellemeleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Suriye'de görev yaparken yaklaşık 2 yıl önce kayıplara karışan gazeteci Foley'nin dün internette, IŞİD tarafından infaz edilirken çekildiği iddia edilen görüntüleri yayınlanmıştı.

Obama IŞİD'le ilgili açıklama yapacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama ise "IŞİD'in ABD'li gazeteciyi öldürmesinden derin üzüntü duyuyorum. IŞİD gibi örgütler başarısız olmaya mahkum. ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.