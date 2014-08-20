IŞİD, Obama'yı tehdit etti, ABD'li gazetecinin kafasını keserek öldürdü!

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ABD'li bir gazeteci infaz etti. 2012'de Suriye'deyken kaçırılan James Wright Foley, kafası kesilerek öldürüldü.

Örgüt tarafından yayınlanan videodaki infazı gerçekleştire militan, ABD Başkanı Barak Obama'ya tehditler savurdu.

Militan, Obama’ya seslenerek, "Müslümanların, İslami devlet halifeliği altında huzurla yaşamasına engel olma girişimlerin, kendi insanlarının kanlarının dökülmesiyle sonuçlanacaktır" dedi.

Gazeteci James Foley'in infazı sonrası ABD vatandaşı olduğu iddia edilen bir başka gazeteci Steven Joel Sotloff’la kameraların karşısına geçen militan, bu gazetecinin kaderinin Obama yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, görüntülerin doğruluğunun araştırıldığı belirtildi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, videoyu gördüklerini, istihbarat camiasının, bgerçek olup olmadığını mümkün olan en hızlı biçimde belirlemek için çalıştığını belirtti. Hayden, eğer video gerçekse, masum bir Amerikalı gazetecinin vahşice öldürülmesinden dehşete düşeceklerini ifade etti.

Cameron tatilini yarıda kesip Londra'ya döndü

İngiltere Başbakanı David Cameron videodaki kafa kesen militanın İngiliz olma şüphesi taşıması nedeniyle tatilini yarıda keserek Londra'ya geri döndü. Gazeteler, IŞİD'in yayımladığı korkunç videodaki kafa kesen militanın, Londra aksanıyla konuşması nedeniyle İngiliz vatandaşı bir cihatçı olabileceğinden şüphe edildiğini yazdılar.