IŞİD'in 'kafasını kestiği' gazeteci James Foley kimdir?

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün militanları, ABD'li gazeteci James Foley'in başının kesilerek öldürüldüğünü gösteren bir video yayımladı.

Bugüne kadar "cesur ve yorulmak bilmeyen bir gazeteci" olarak tanınan Foley, AFP haber ajansı ve GlobalPost için Suriye'deki iç savaşı takip ediyordu. Ancak 2012 yılının Kasım ayında militanlarca kaçırıldı. Foley'nin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentine doğru ilerlerken aracı durduruldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ta ki IŞİD’in gazetecinin kafa kesme görüntülerini yayınlamasına kadar. Peki gazeteci James Foley kimdir?

40 yaşındaki gazeteci, ABD'nin New Hampshire eyaletine bağlı Rochester kentinde doğup büyüdü.

Foley, ABD'nin çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda gazeteciliğe başladı.

Medill Gazetecilik Okulu'ndan mezun olan Foley, daha sonra sahada çalışmaya karar verdi.

Kardeşinin ABD hava kuvvetleriyle savaşmaya gitmesiyle, Foley'nin çatışma bölgelerine merakı arttı ve ABD ordusuyla birlikte bölgeye gazetecilik yapmaya gitti.

2011 yılında Kaddafi'ye karşı ayaklanmaları takip etmek için Libya'ya giden Foley, orada muhalif isyancıları takip ederek birçok basın kurumuna haberler geçti.

Libya'da çalışırken fotomuhabir Anton Hammerl öldürüldü, Foley ve diğer meslektaşları da tutuklandı. 18 gün boyunca tutuklu kalan Foley'den bu süre zarfında haber alınamadı.

Annesi Diane ve babası John, tutuklanan gazetecinin serbest bırakılması için kampanya düzenlediler. ABD ve Suriye'den diplomasi ekibiyle birlikte hareket ederek, Foley hakkında bilgi edinmeye çalıştılar. Foley, tutuklandıktan 6 hafta sonra serbest bırakıldı ve o günleri şöyle anlattı:

"Bir askerin suratınızı kamyonun kasasına çarpması, kafa derinizden kanlar gelmesi - bu yaşanabilecek en kötü deneyimlerden biri."

Ancak meslektaşı ve arkadaşı Anton Hammerl'in ölümü, gazetecide kapanmaz bir yara açtı. Foley, yaşadığı üzüntüyü

"Hayatım boyunca Anton'un öldüğü güne, onun öldürülmüş olmasına üzüleceğim. Sürekli bunu düşünüyor olacağım" cümleleriyle anlatmıştı.

Ancak tutuklanmak, arkadaşını kaybetmek, bunların hiçbiri Foley'ye mani olmadı. Gazeteci, bu deneyimlerin kendisini çoğu zaman caydırmaktan çok olaylara yakınlaştırdığını söylemişti:

"Bu deneyimlerden sonra, bir şeyden kurtulmuş gibi hissediyorsun. Garip bir güç seni geri dönmeye itiyor."

Suriye'yi takip etme isteğini ise şu sözlerle aktarmıştı:

"Çatışmalarda yaşanan trajik hikayelerin peşindeyim ve anlatılmayan hikayeleri gün yüzüne çıkarmak istiyorum."

'Suriye'de 20 gazeteci kayıp'

Foley, kaçırılmadan önce, Suriye rejimine bağlı güçlerin kullandığı şiddeti haberleştiriyordu.

Vox internet haber sayfasından Max Fisher, James Foley'nin "kendini doğruyu öğrenmeye ve anlamaya adadığını" söyledi ve kendisini bu özellikleriyle anacaklarını kaydetti.

Gazetecileri Koruma Komitesi, bugün Suriye'de 20 gazetecinin kayıp olduğunu tahmin ediyor.

James Foley, yaptığı işin tehlikesinin farkında bir gazeteciydi. Ancak "İçinde bu insanların kim olduğunu öğrenmeye dair bir istek vardı ve onu motive eden, ona ilham veren şey de buydu". (BBC Türkçe)