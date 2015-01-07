IŞİD 'el kesme cezası'nın görüntülerini internette yayınladı

IŞİD, hırsızlık yapan bir erkeğin elini kesti, bir diğerini ise porno izlediği için kırbaçladı. Suriye sınırındaki Irak kasabası El Kaim'de uygulandığı belirtilen 'el kesme cezası'nın görüntülerini ise internette yayınladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fırat Nehri kıyısındaki kasabanın meydanında gerçekleştirilen infaz sırasında, eli satırla kesilen kurbanın gözlerinin bağlandığı görüldü.

Kan donduran olay, Suriye'nin doğusundaki Deyr Ez Zor kentindeki bir erkeğin porno izlediği için kırbaçlanmasının ardından geldi.