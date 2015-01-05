IŞİD'in 2015 'bütçesi' açıklandı

IŞİD, “2 milyar dolarlık 2015 bütçesini” onayladı. Bütçede 250 milyon dolarlık büyüme tahmini ve Musul’da bir "İslam Bankası" kurulması planları da yer aldı.

Al Araby al-Jadeed gazetesinin yayımladığı habere göre, aşiret lideri Naji Abdullah, IŞİD’in "bütçesinin" kontrol altında tuttuğu bölgeler için “kalkınma programı” içerdiğini ileri sürdü. Musul’daki dini liderlerden Şeyh Ebu Saad el Ensari’ye göre ise "bütçe", yoksullar, yetimler, dullar, ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun hava saldırılarında ölenlerin aileleri ve engelliler için "aylık maaş" belirledi. El Ensari, "bütçenin", Irak ve Suriye’deki “Hilafet bölgelerini” kapsayacak şekilde 2 milyar dolarlık harcama öngördüğünü söyledi.

Musul’da IŞİD 'İslam Bankası'

Habere göre "bütçe" açıklaması Musul’da bir "İslam Bankası" kurulacağının duyurulmasının hemen ardından geldi. IŞİD’in haziran ayında işgal ettiği Musul’da, IŞİD militanlarının resmi izin almadan kente giriş çıkışlarının yasaklandığı da belirtiliyor. Haberde “Iraklı bir IŞİD uzmanı” olduğu belirtilen Fuad Ali’nin yaptığı değerlendirmelere de yer veriliyor. Buna göre, IŞİD’in çok çeşitli gelir kaynakları var. Bunların başında petrol gelirleri, bağışlar, savaş ganimetleri ve zekat geliyor. Örgütün Musul, Tikrit, Felluce ve 13 farklı kentte bulunan 62 kamuya ya da özel sektöre bankanın paralarına da el koyduğu ifade ediliyor.

‘Moral düşürmek için propaganda’

Fuad Ali’ye göre 2 milyar dolarlık "bütçe" açıklaması ise “çok yetersiz”. Fuad Ali, örgütün silahlı militanlarının 500 dolar ile 650 dolar arasında aylık maaş aldığını söylüyor ve kontrol ettiği kentlerde yaşayanların desteğini alabilmek için günlük yiyecek dağıttığını ifade ediyor.

IŞİD’in banka kurmasının ve bütçe açıklamasının gerçekçi olmadığını vurgulayan Ali, bu açıklamaların koalisyon ve Irak hükümetine karşı ‘moralleri düşürmek’ için propaganda amaçlı yapıldıklarına dikkat çekiyor ancak bunun IŞİD’in kontrol altında tuttuğu bölgelerdeki ekonomik krizleri aşabilmek için bağımsız bir ekonomik sistemi olmadığı anlamına gelmediğini de ekliyor.

Haberde IŞİD’in sivillere “üzerinde IŞİD logosu bulunan gıda karneleri” dağıttığı bilgisi de yer alıyor.