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Dünya

IŞİD sempatizanı genç, TV yıldızı ablasının boğazını kesti

Suriyeli televizyon yıldızı Şinda Halil, IŞİD'e katılmak için para isteyen kardeşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

06 Ocak 2015 18:23

Suriyeli televizyon yıldızı Şinda Halil, Danimarka'nın Horsens kentinde, IŞİD'e katılmak isteyen kardeşi tarafından öldürüldü.

Danimarka’nın Horsens kentinde yaklaşık üç yıldır ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki Suriyeli oyuncu Şinda Halil’in, 27 Aralık’ta IŞİD’e katılmak üzere para isteyen kardeşi tarafından öldürüldüğü açıklandı. Korkunç olay tartışma yarattı. 

Danimarka ve Arap gazetelerinde yer alan habere göre, Halil’in 24 yaşındaki kardeşi, terör örgütü IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye gitmek amacıyla ablasından 100 Euro istedi.

Bunun üzerine, parayı vermeyi reddeden Suriyeli oyuncu, kardeşi tarafından yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklandı ve boğazı kesilerek öldürüldü.

Yetkililer, olay anında IŞİD’e katılmak isteyen adamın alkollü olabileceği ihtimalini araştırıyor.

 

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