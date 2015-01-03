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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD 170 köylüyü kaçırdı

Terör örgütü IŞİD, IŞİD bayrağını yaktıkları gerekçesiyle Irak’ta çok sayıda köylüyü kaçırdı. Kaçırılanların şeriat mahkemesinde yargılanacağı kaydedildi.

03 Ocak 2015 15:09


Irak güvenlik güçleri, Kerkük'ün batısındaki iki köyde 170 kişinin IŞİD tarafından kaçırıldığını duyurdu.

Kaçırılan köy sakinlerinin terör örgütü tarafından, IŞİD bayrağını yakmakla suçlandığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, cuma akşamı 30 araçla gelen onlarca teröristin Kerkük'ün batısına iki köye saldırdığını bildirdi.

Kaçırılanların yakınlardaki Havice'ye getirilerek “dinden çıkmış kişiler“ olarak şeriat mahkemesinde yargılanacağı kaydedildi.

IŞİD, haziran ayında Kuzey Irak'ta pek çok bölgeyi ele geçirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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