IŞİD 170 köylüyü kaçırdı

Irak güvenlik güçleri, Kerkük'ün batısındaki iki köyde 170 kişinin IŞİD tarafından kaçırıldığını duyurdu.
Kaçırılan köy sakinlerinin terör örgütü tarafından, IŞİD bayrağını yakmakla suçlandığı belirtildi.
Güvenlik güçleri, cuma akşamı 30 araçla gelen onlarca teröristin Kerkük'ün batısına iki köye saldırdığını bildirdi.
Kaçırılanların yakınlardaki Havice'ye getirilerek “dinden çıkmış kişiler“ olarak şeriat mahkemesinde yargılanacağı kaydedildi.
IŞİD, haziran ayında Kuzey Irak'ta pek çok bölgeyi ele geçirmişti.