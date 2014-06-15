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IŞİD bin 700 kişiyi kurşuna dizdi!

Örgütün resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Tikrit'teki operasyon sırasında 2 bin 500 emniyet görevlisinin esir alındığı duyuruldu

15 Haziran 2014 22:38

Irak'ın Musul kentini işgal ettikten sonra başkent Bağdat'ın 180km kuzey batısındaki Tikrit'i ele geçiren (IŞİD) militanları, operasyon sırasında bin 700 emniyet personelini kurşuna dizdi.

IŞİD, kısa bir çatışmadan sonra Selahattin polis müdürlüğü binası başta olmak üzere Selahattin il meclisi, 4. bando komutanlığı karargahı ve birçok devlet kurumunu ele geçirdi.

Örgütün resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre, Tikrit'teki operasyon sırasında 2 bin 500 emniyet görevlisinin esir alındığı duyuruldu.

Esir alınan 2 bin 500 personelin arasındaki bin 700 Şii kurşuna dizilerek infaz edildi.

Sünni personeler ise IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'den gelen talimat üzerine ölüm cezalarının affedildiği bildirildi.

 

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