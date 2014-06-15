Suriye sınırındaki IŞİD bayrağı indirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinin kontrolünü elinde bulunduran IŞİD militanları tarafından Türkiye sınırına yakın bir bölgeye yakın zamanda asılan bayrak, indirildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hadi Kurt’un haberine göre, Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad'ın kontrolünü elinde bulunduran Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, yakın zamanda Türkiye sınırına yakın bir bölgeye bayrak astı.

Akçakale'den rahatlıkla görülen IŞİD'ı simgeleyen bayrak, bugün iddiaya göre; güvenlik gerekçesiyle indirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise daha önceden de gümrük yolu üzerinde oluşturulan kontrol noktalarını IŞİD militanlarının terk ettiği belirtildi.