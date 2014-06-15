T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye sınırındaki IŞİD bayrağı indirildi

Akçakale'nin karşısındaki Telabyad'da kontrolü ellerinde bulunduran IŞİD militanlarının gümrük yolu üzerinde oluşturulan kontrol noktalarını terk ettiği belirtildi

15 Haziran 2014 21:22

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinin kontrolünü elinde bulunduran IŞİD militanları tarafından Türkiye sınırına yakın bir bölgeye yakın zamanda asılan bayrak, indirildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hadi Kurt’un haberine göre, Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad'ın kontrolünü elinde bulunduran Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, yakın zamanda Türkiye sınırına yakın bir bölgeye bayrak astı.

Akçakale'den rahatlıkla görülen IŞİD'ı simgeleyen bayrak, bugün iddiaya göre; güvenlik gerekçesiyle indirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise daha önceden de gümrük yolu üzerinde oluşturulan kontrol noktalarını IŞİD militanlarının terk ettiği belirtildi.

 

ETİKETLER

ışidsuriyeıraktürkiyeakçakaleşanlıurfatel abyadiç savaşmusulkaçırmakonsoloslukhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24