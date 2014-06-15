Irak Hava Kuvvetleri, IŞİD'in elindeki Musul'u bombaladı

IŞİD'in ele geçirdiği Musul dün akşam saatlerinde Irak Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından bombalandı.

IŞİD hedeflerinin bombalandığı Musul'dan dumanlar yükseldi. IŞİD'in elinde tuttuğu Türkiye 'nin Musul Başkonsolosluğu personelini ise halen Musul Valiliği'nde tuttuğu belirtildi. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, IŞİD'in ele geçirdiği Musul'da belirsizlik sürerken, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na baskın yapan örgütün, aralarında Başkonsolos Öztürk Yılmaz'ın da bulunduğu 49 rehineyi bırakması için yoğun temaslar sürüyor.

Aralarında 2 bebeğin de bulunduğu Musul Başkonsolosluğu görevlilerinin serbest bırakılması beklenirken, halen Musul Valliği'nde tutuldukları belirtildi. Türkiye'nin Başkonsolosluk'ta rehin alınanların bırakılması için dün Kerkük'ün ileri gelen aşiret liderini devreye soktuğu belirtildi. Türkiye aşiret liderleri aracılığıyla IŞİD'e ulaştı ve rehinelerin serbest bırakılması için temaslar yapıldı.IŞİD tarafından rehin alınan Musul Başkonsolosu ve konsolosluk görevlilerinin serbest bırakılması halinde Türkiye'ye ulaştırılması için Erbil 'de hazırlanan araç konvoyu da Musul'a gitmek dün Duhok'a gitmişti. Bu araçların yeni bir gelişme olamaması nedeniyle bölgede tutuldukları belirtildi.