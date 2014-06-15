IŞİD Telafer'e saldırdı, Erdoğan 'Hafife alınamaz' dedi

IŞİD'in Telafer'e saldırmasını yorumlayan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Telafer gelişmesi de hafife alınamaz bir gelişmedir" dedi.

Toplu açılış töreni için Trabzon'a gelen Başbakan Erdoğan, Valiliğe gitmek üzere konakladığı evden ayrıldığı sırada yol üzerinde kendisini bekleyen bir grup vatandaş ve çocukları aracından inerek selamladı.

Vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektiren Erdoğan'a sarılan bir kız çocuğu, Başbakanın Babalar Günü'nü kutladı. Vatandaşlarla ve çocuklarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra Valiliğe gitti.

Başbakan Erdoğan, Bloomberg Medya Grup Başkanı, BM Genel Sekreteri İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bolomberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başbakan Erdoğan Irak’ta rehin tutulan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde bilgi sahibi olduklarını söylerken Telafer’de yaşananlarla ilgili olarak, “Telafer gelişmesi de hafife alınamaz bir gelişmedir” dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Komşu ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Döner dönmez geniş çaplı toplantı yapacağız. Bugün son bir gelişme Telafer gelişmesidir. Telafer gelişmesi de hafife alınamaz bir gelişmedir. Malum Telafer’de Türkmenlerin ağırlıklı olduğu bir yapı var. Oradaki Türkmen kardeşlerimizin yarıya yakını Sünni yarıya yakını Şii'dır. Döner dönmez yapacağımız toplantıda ne adımlar atacağız onun kararını alacağız."

Telafer ateş altında

IŞİD militanları, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Musul'a bağlı Telafer ilçesini ateş altına aldı.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Musul'a bağlı Telafer ilçesini ateş altına aldı.

IŞİD, Telafer'de daha önce yerel polis tarafından gözaltına alınan bazı militanlarının serbest bırakılması talebine olumsuz karşılık verilmesi üzerine saldırıya geçti.

IŞİD'in sabah saatlerinden itibaren ilçeye düzenlediği havan topu saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu belirtilen 5 Türkmen öldü.

Irak ordu birlikleri çekildiği için ilçeyi, sayıları 5 bin civarında olduğu öğrenilen yerel polis gücü savunuyor.

Yerel polis gücü ile IŞİD militanları arasındaki çatışmalar ilçe merkezi dışında devam ediyor. Çatışmalarda 30 Türkmen yaralandı, 26 IŞİD militanı ölü ele geçirildi.

IŞİD militanlarının kuşattığı Telafer'e ulaşım sağlanamıyor.

Bu arada, Telafer'e 20 kilometre mesafede bulunan, Kürtlerin yaşadığı Sincar ilçesine konuşlanan peşmerge tetikte bekliyor.