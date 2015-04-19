IŞİD 30 Etiyopyalı Hıristiyanı kafalarını keserek katletti!

Irak İslam Şam Devleti (IŞİD), bir video yayınlayarak 30 Etiyopyalı Hristiyanı Libya’da öldürdüğünü duyurdu.

IŞİD’e yakın Furkan Medya tarafından yayınlanan 30 dakikalık görüntüler, örgütün kontrolündeki bölgelerde yaşayan Hristiyanlarla yapılan röportajlarla başlıyor. Örgüt militanları tarafından öldürülmek yerine ‘dhimmi‘ (korunan kişi) olmayı kabul eden Hristiyanlar; zenginse dört, orta gelirliyse iki ve yoksulsa bir gram altını ‘cizye vergisi‘ olarak ödemek zorunda olduklarını anlatıyor.

Görüntülerin sonundaysa 30 Etiyopyalı Hristiyandan bir bölümünü deniz kıyısında başlarını keserek, diğerlerini ise çöldeki bir noktada silahla öldürüyor.