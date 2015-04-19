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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD’den yeni katliam videosu

IŞİD Libya’da kaçırılan en az 28 Etiyopyalı Hristiyanın infaz edildiğini gösteren bir video yayınladı.

19 Nisan 2015 18:27


Yaklaşık 29 dakikalık videoda IŞİD'in esirleri iki gruba ayırdığı görülüyor. Gruplardan birinin Libya'nın doğusundaki Barka bölgesinde, diğer grubun ise güneydeki Fizan bölgesinde tutulduğu belirtiliyor.

Görüntülerin üzerinde yer alan bir metinde “Düşman Etiyopya Kilisesi haçının takipçileri” ibaresi yer alıyor.

Yüzü kapalı ve elinde tabanca olan bir IŞİD üyesi Hristiyanların ya İslam'a geçmeleri ya da cizye vermeleri gerektiğini anlatan tehdit dolu İngilizce bir konuşma yapıyor.

Videoda 12 erkeğin sahil kenarında yere yatırılarak başlarının kesildiği görüntülenirken, en az 16 erkeğin ayrı bir bölgede çöl arazisinde başlarından otomatik tüfeklerle vurulduğu görülüyor. Kurbanların kim oldukları ve ne zaman öldürüldükleri ise bilinmiyor.

Videoda IŞİD'in medya kolu El Furkan'ın resmi logosu görülüyor. IŞİD daha önce de çoğunluğu Mısırlı 21 Kıpti Hristiyanın Libya sahillerinde başlarının kesildiğini gösteren benzer bir video yayınlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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