'IŞİD, Bağdat'ın batısındaki Ramadi'ye girdi'

Hafta sonundan beri çatışmaların yoğunlaştığı Irak’ın Ramadi kentinin düşmek üzere olduğu haberlerinin ardından bugün, IŞİD'in kent merkezine girdiği iddia edildi.

Rudaw'ın haberinde IŞİD mensuplarının Enbar vilayetinin merkezi Ramadi’de bulunan “Enbar Operasyonlar Komutanlığı”na kadar ilerlediği bildirildi.

Rûdaw’a konuşan Iraklı parlamenter Muhammed Nasır Dli, Iraklı güçlerin Ramadi’nin Elbuganım bölgesinden çekilmesinden dolayı IŞİD örgütünün Enbar Operasyonlar Komutanlığı yakınlarına kadar ilerlediğini belirtildi.

Muhammed Nasır Dli, “Iraklı güçler Elbuganım bölgesinden çekildikten sonra 38 Hummer araç IŞİD’in eline geçti” dedi.

Başkent Bağdat’ın 110 kilometre batısındaki Ramadi’de şu an güvenlik güçlerinin olmadığını söyleyen Dli, bölgedeki terk silahlı unsurun aşiret milisleri olduğunu ifade etti.