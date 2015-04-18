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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD bu kez Afganistan’da can aldı

Afganistan’ın Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında en az 33 kişi hayatını kaybetti. Taliban'ın kınadığı saldırıyı IŞİD üstlendi.

18 Nisan 2015 17:08


Celalabad kent merkezinde kalabalığın arasına karışan intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları ateşlediği belirtiliyor. İlk belirlemelere göre 33 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 96 kişi yaralandı.

Taliban olayla herhangi bir ilişkileri olmadığını açıklayarak saldırıyı kınadı. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani saldırının IŞİD tarafından üstlenildiğini açıkladı.

Bölgesel yönetimin sözcüsü Ahmed Ziya Abdülzayi patlamanın olduğu bölgede çok sayıda hükümet binası, bir özel banka ve dükkanların olduğunu söyledi. Abdülzayi, saldırı esnasında birçok kamu çalışanının maaşlarını almak için banka etrafında bulunduğunu ifade etti. Ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturuyor. Yakınlarda bir kontrol noktası olduğu ve bazı polislerin de hayatını kaybetmiş olabileceği ifade ediliyor.

Polisin verdiği bilgilere göre intihar saldırısından birkaç dakika sonra bir motosiklete yerleştiren ikinci bir bomba daha patlatıldı ancak bu patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Celalabad'a sınır olan Bihsud bölgesinde de otomobile yerleştiren bir bombanın patlatılması sonucunda bir sivil ölürken üç kişi yaralandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Afganistan CelalabadIŞİDDevlet Başkanı Eşref GaniAhmed Ziya AbdülzayiBihsudWelle Türkçe AFP DPA

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