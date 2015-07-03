'IŞİD 25 Haziran'dan beri Kobanê'de 233 sivil öldürdü'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), IŞİD’in Kobanê’ye yönelik 25 Haziran sabahı başlattığı saldırıdan sağ kurtulmayı başaranlarla yaptığı görüşmeleri rapor haline getirdi. Katliamdan kurtulmayı başaranların anlattıkları, yaşanan dehşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Raporda katliamda 233 sivilin öldürüldüğünü, öldürülenlerden 23’ünün Kobanê’nin güneyindeki Barh Botan köyünden olduğunu bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün görüştüğü bazı Barh Botan sakinleri, köyde öldürülenlerden sekizinin çocuk olduğunu ve sivillerin büyük bölümünün bıçaklarla öldürüldüğünü aktardı.

Saldırının hedefi siviller

SoL’daki habere göre, 8'i saldırıdan yaralı kurtulan 15 tanık, IŞİD’in amacının sivilleri katletmek olduğunu kaydetti. Tanıklar, saldırganların YPG’lilerin giydiklerine benzer üniformalar giydiklerini, çoğunluğunun Suriye Arapçası konuştuğunu, ancak içlerinde Kürtler de bulunduğunu aktardı.

Saldırganların aralarında çok sayıda çocuk, kadın ve yaşlının da bulunduğu insanları tüfek, makineli tüfek, bıçak ve el bombalarıyla katlettiği belirtildi. Tanıklar, bölgedeki evlerin çatılarına çıkan keskin nişancıların da sivilleri hedef aldıklarını ifade etti.

Saldırıda öldürülenlerin yanı sıra, çok sayıda insanın da rehin alındığı kaydedildi.

Öldürülen sivil sayısı 200’ün üzerinde

Raporda katliamda 233 sivilin öldürüldüğünü, öldürülenlerden 23’ünün Kobanê’nin güneyindeki Barh Botan köyünden olduğunu bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün görüştüğü bazı Barh Botan sakinleri, köyde öldürülenlerden sekizinin çocuk olduğunu ve sivillerin büyük bölümünün bıçaklarla öldürüldüğünü aktardı.

Suriye’de İnsan Hakları İhlalleri Dokümantasyon Merkezi ise, 12’si çocuk 67’si kadın olmak üzere 262 sivilin öldürüldüğünü kaydetti. Rojava İnsan Hakları Örgütü, öldürülen sivillerin isimlerini içeren ve tam olmayan bir liste yayımladı. Listede 14’ü çocuk, 18’i yaşlı 118 kişinin adına yer verildi.

HRW, öldürülen sivil sayısını bağımsız olarak teyit edemediğini ancak mülakat yapılan mağdurların 60 kadar akrabalarının katledildiği bilgisini verdiğini ifade etti.

Raporda ayrıca YPG Sözcüsü Redur Xelil’in, 28 Haziran’da Kobanê dışında yaşanan çatışmalarda 21 YPG’linin öldürüldüğünü söylediği aktarıldı. YPG açıklamasında, çatışmalarda Türkiye’ye kaçan 7 saldırgan dışında bütün IŞİD militanlarının öldürüldüğü ifade edildi, ancak öldürülen IŞİD militanlarının sayısı belirtilmedi.

Düğün var diye düşünmüşler

IŞİD’in 25 Haziran’daki saldırısında yaralanan Hammudi adlı bir tanık, silah seslerini duyduğunda evinin kapısına çıktığını ve YPG üniformaları giyen, traşlı dört kişiyi görünce YPG’lilerin kazanılan bir zaferi veya bir düğünü kutladıklarını düşündüğünü söyledi.

Hammudi yaşadıklarını şöyle anlattı: “Babama dönüp, ‘Bunlar DAEŞ (IŞİD) değil’ dedim, ama tam o anda ‘Allahu Ekber’ diye bağırıp bana ateş ettiler. Bacağımdan ve kasığımdan vuruldum.”

Saldırıdan yaralı olarak kurtulmayı başaran tanığın, komşularının kaçmasına da yardım ettiği aktarıldı.

Bütün aileyi katlettiler

Yakınlarını saldırıda yitiren, 42 yaşındaki Muhammed adlı bir başka tanıksa yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sabah 04.30 sularında kurşun seslerini duydum. Kardeşim ne olduğuna bakmak için dışarı çıktı. Bir grup silahlı adam onu vurdu. Bunun üzerine eşi ne olduğuna bakmaya gitti. Kocasının yerde yattığını gördü. Kocasını kaldırmaya çalışırken onu da vurdular. Kucağında iki aylık oğlu vardı, ama bebeği kız kardeşime vermişti. Ardından diğer kardeşim dışarı çıktı. Onu da bacağından vurdular ama o eve dönmeyi başardı. Annem kardeşimi ve eşini almak için dışarı çıktı ama onu da öldürdüler."

Saldırganların yaralanan erkek kardeşini eve kadar takip ettiğini ve onu da vurarak öldürdüklerini söyleyen Muhammed’in kapının arkasında saklanan kız kardeşi de, kucağında iki aylık bebek varken öldürülmüş.

Ailenin yardımına gelen amcalarının da öldürüldüğünü söyleyen Muhammed, “başka bir amcamın eşi de ne olduğuna bakmak için geldi. Onu da sokakta öldürdüler. Sonra kuzenlerimden biri arabasıyla bizi kurtarmaya geldi. Onu da arabasında öldürdüler. Başka bir kuzenim de gelmişti, onu da öldürdüler. Amcamın gelini de [üçüncü bir evde] içerideydi, onu da vurup öldürdüler.”