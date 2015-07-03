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Dünya

IŞİD, Palmyra'da yine tarihi heykelleri parçaladı!

IŞİD Mayıs sonunda Palmyra'yı ele geçirmişti

03 Temmuz 2015 11:06

Irak Şam İslam Devleti IŞİD, Suriye'de Palmyra antik kentindeki harabelerinden kaçırıldığını söylediği bazı heykellerin parçalanma fotoğraflarını yayımladı.

Fotoğrafta, altı heykel, kalabalığın önünde balyozlarla parçalanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre IŞİD, bu heykellerin bir kaçakçıdan ele geçirildiğini duyurdu.

Örgüt, söz konusu kaçakçının kırbaçlanma fotoğraflarını da yayımladı.

Bu arada Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, IŞİD'in Irak ve Suriye'de yağmaladığı sanat eserlerinin İngiltere'deki koleksiyoncuların eline geçmeye başladığını açıkladı.

UNESCO Başkanı Irena Bokova, BBC'ye açıklamasında "IŞİD'in terör faaliyetlerini finanse etmek için bu eserleri gizlece sattığını" söyledi.

Bokova, Orta Doğu ve Afrika'da son dönemde dünya kültür mirasının "acımasız bir şekilde tahrip edildiği" uyarısında bulundu.

Suriye'de Halep'in eski bölümünün yüzde 60'ı çatışmalarda yıkıldı.

Irak'taki 10 bin arkelojik alanın yüzde 20'si şimdi IŞİD'in denetiminde.

IŞİD Mayıs sonunda Palmyra'yı ele geçirdi.

Örgütün, Irak'ta yaptığı gibi, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan antik kenti yıkmasından endişe ediliyor.

 

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