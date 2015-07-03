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İzmir'de IŞİD'e operasyon

'Örgüte kazandırdığı şahısları çatışma bölgelerine aktarma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilmiştir'

03 Temmuz 2015 01:28

İzmir Valisi Mustafa Toprak önceki gün IŞİD terör örgütüne mensup kişilere operasyon yapıldığı bilgisini verdi. Toprak yaptığı açıklamada, "üç ay süreyle çatışma bölgelerinde kaldıktan sonra illegal yollardan tekrar ülkemize dönerek terör örgütü görüşlerini yayan" kişilere operasyon yapıldığı duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir gün önce  Menemen ve Buca’da yapılan IŞİD örgütü üyeleri ile ilgili operasyon hakkında da bilgi veren Vali Mustafa Toprak şunları söyledi:

“Şüphelilerin IŞİD terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda ilimizden Suriye’deki çatışma bölgelerine dönem dönem giderek bu bölgede terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, üç ay süreyle çatışma bölgelerinde kaldıktan sonra illegal yollardan tekrar ülkemize dönerek terör örgütü görüşlerini yayma, örgütün propagandasını yaparak eleman ve maddi kaynak temin etme, örgüte kazandırdığı şahısları  çatışma bölgelerine aktarma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilmiştir.”

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