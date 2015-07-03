'YPG ve Suriye rejimi IŞİD'e karşı anlaştı' iddiası

YPG ile Suriye rejiminin, Rojava'da IŞİD'e karşı savaşta anlaştığı öne sürüldü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Kuzey Irak lideri Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw'ın Haseke kentindeki özel bir kaynağı, dün, Rojava'yı yöneten PYD'nin askeri kanadı YPG'nin Suriye Hükümeti'yle bir anlaşma imzaladığını bildirdi.

Kaynak, "Anlaşma Suriye Savunma Bakanı Casım Farhad el Fırec ile YPG yetkilileri arasında yapıldı" dedi.

Anlaşmaya göre, Suriye Ordusu, IŞİD'e karşı savaşta YPG'ye silah, cephane ve lojistik destek verecek.



PYD ya da YPG'den söz konusu anlaşma hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.



YPG'nin anlaşmadan sonra Haseke'nin bazı mahallelerini aldığı öğrenildi.