IŞİD, 2 bin yıllık antik kent Hatra'yı buldozerlerle yıkıyor

IŞİD, Irak’ın kuzeyindeki 2 bin yıllık antik Hatra kentinin kalıntılarını yok etti. Turizm ve Antika Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Musul sınırlarında yer alan Hatra’ya yönelik imha operasyonu bugün gerçekleşti.

evrensel.net'in haberine göre, Turizm ve Antika Bakanlığı, bölgedeki çalışanlarından aldığı bilgileri kesin olarak doğrulayamadığını ve elinde tahribatın boyutlarını gösteren bir fotoğraf olmadığını söyledi. Hatra, 1987’de dünya mirası listesine alınmıştı.

Reuters’a konuşan bir Musul sakini ise bugün sabah saatlerinde güçlü bir patlama sesi duyulduğunu söyledi. Hatra çevresinde de buldozerlerin büyük binaları ve kalıntıları yok ettiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir videoda örgüt militanları kent müzesindeki heykelleri ve oyma eserleri parçalarken görülüyordu. IŞİD, Perşembe günü de Nimrud kentinin kalıntılarını yok etmiş, UNESCO bunu kültürel soykırım olarak niteleyerek savaş suçuyla eş tutmuştu.

Kürdistan Demokratik Partisi Musul Sözcüsü Saeed Mamuzini, Selevkos İmparatorluğu döneminde inşa edilen Hatra’nın kalıntılarının yok edilmesi için patlayıcıların ve buldozerlerin kullanıldığını söyledi.

Irak Turizm ve Antika Bakanlığı ise IŞİD’in Irak’ın tarihi kaynaklarına yaptığı saldırılara gösterilen uluslararası tepkinin zayıflığının örgütü yeni kültür katliamları için cesaretlendirdiğini söyledi.