IŞİD 3 bin yıllık antik kent Nimrud'u dozerlerle yıkıyor

Musul'daki tarihi heykelleri matkapla kırıp parçalayan IŞİD, kentin simgelerinden 3 bin yıllık Süryani antik kenti Nimrud'u da dozerlerle yıkmaya başladı.

Al Jazeera'ye konuşan Musullu kaynaklar, IŞİD üyelerinin öğleden sonra Musul'un 20 kilometre güneydoğusunda bulunan Asur döneminden kalma 3 bin yıllık antik yerleşkeyi dozerle yıkmaya başladığını söyledi.

1980'lerin sonunda Iraklı arkeologlar Nimrud'un altındaki bir mezarlarda altın ve mücevher bulmuştu. Bu kazıda bulunan altın ve mücevherler tarihte bir kazıda bulunan en büyük hazine.

Nimrud'da kanatlı boğa figürleriyle lamaşsu olarak bilinen heykeller bulunuyor. Mezopotamya'daki Süryani kenti Nimrud, Kalah ve Kalhu olarak da biliniyor. Antik yerleşke 1800'lerin ortasındaki antik kazılarda ortaya çıkarılmıştı.

IŞİD geçen haftada da Musul'da binlerce yıllık tarihi bulunan heykelleri kırmış ve videosunu yayınlamıştı.