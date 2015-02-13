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İşçinin koluna bant bağlayıp yol kapatan Afyon Belediyesi'ne tepki: O insan, direk değil!

Taşeron işçinin koluna bant bağlanıp, yol kapatılması tepkilere neden oldu

13 Şubat 2015 17:03

Afyonkarahisar’da kar yağışının ardından başlatılan temizlik çalışmalarında yüklenici firma çalışanının yolu kapatmak için çektiği emniyet şeridini koluna bağlayarak yolun ortasında durması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kentte 2 gün aralıksız devam eden yoğun kar yağışının ardından başlatılan kar temizleme çalışmalarında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Temizlik çalışmalarında görevli belediyenin yüklenici firma çalışanı, Ordu Bulvarı’nın bir yönünü trafiğe kapatmak için emniyet şeridi çekerken objektiflere ilginç kareler yansıdı.

Şeridin bir ucu çöp tenekesine bağlandı ancak diğer ucu için bağlanacak yer bulunamadı.

Bunun üzerine şeridin ucu işçinin koluna bağlandı. İşçi bu şekilde yolun ortasına geçip temizlik çalışması süresince bekledi.

 

İlginç savunma: İş mekineleri geçsin diye bekledi

 

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesi’nden, hurriyet.com.tr’in soruları üzerine yapılan açıklamada, taşeron işçisinin, iş makinelerinin, kar temizliğinin yapılacağı caddeye girişini sağlamak için beklediği kaydedildi. Bir belediye yetkilisi “En fazla 5-10 dakika orada kalmıştır. İş makineleri dışında başka bir araç oraya girmesin diye orada durmuş. İş makineleri de kısa sürede geçiş yapmıştır” dedi.

Aynı yetkili ortaya çıkan görüntünün normal olup olmadığı yönündeki soruya ise “Burada bir şey yok. Ben olsam ben de beklerim kısa bir süre” sözleri ile yanıtladı.

 

"O insan, direk değil. Sorumlusu bulunsun cezası verilsin"

 

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Afyon Belediyesi bünyesinde çalışan taşeron işçinin koluna bant bağlanarak yol kapatılmasına ilişkin "O bir insan, direk değil. Bu yapılan insan onuruna aykırı. Böyle bir şey kabul edilemez. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban bu işin sorumlusu kimse derhal bulsun ve cezasını versin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

15 gün önce Afyon'a gittiğini ve belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının çözülmesi için Belediye Başkanı ile görüştüğünü anlatan Atalay, "Bu işçiler sendikasız, düşük ücretle çalıştırılıyor. Biz taşeron işçi ücretlerinin düşük olduğunu, koşullarının düzeltilmesi gerektiğini anlatmıştık. Başkan Burhanettin Çoban da çözeceğini söylemişti. Ama bugün yaşanan insan onuruna aykırı. Sen işçiye düşük ücret verebilirsin, yemek vermeyebilirsin, servise bindirmezsin ama bir direk gibi oraya dikemezsin. Türk-İş olarak bunun takipçisi olacağız. Gerekirse orada eylem yapacağız" dedi.

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