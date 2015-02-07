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100 TL'lik sistem kurulmuş olsaydı, yangında ölen 3 işçi bugün hayatta olacaktı!

Mersin'deki fabrika yangınında yine ihmaller öne çıktı

07 Şubat 2015 09:48

Mersin’in Erdemli ilçesindeki işletmenin prefabrike yatakhanesinde meydana gelen ve üç genç işçinin ölümüyle sonuçlanan yangının maliyeti 100 TL olan “kaçak akım rölesi” sayesinde önlenebileceği ortaya çıktı.

27 yaşındaki Mücahit Ünal, 24 yaşındaki Murat Bulut ve 18 yaşındaki Umut Gönül, Türkiye’deki pek çok işçiyle benzer bir kaderi paylaştı. Mersin’de bir dizi ihmaller sonucunda işyerinde yanarak can veren işçilerin ölümü, 3 yıl önce Esenyurt’ta 11 işçinin ölümüyle sonuçlanan faciayı anımsattı.

Cumhuriyet’ten Erk Acarer’in haberine göre, işyerinde farklı bir yöntem izlense ve sadece dört basit tedbir alınmış olsa bugün “o işçiler” hayatta olacaktı.

 

İşçiler servisle taşınabilirdi

 

İşyerinde 100 km civarı uzaklıktaki çevre köylerde yaşayanlar çalışıyordu. İliri-Karagözler Narenciye ve Sebze Meyve Paketleme Fabrikası patronu yol parası vermek ya da servis tutmak yerine işçileri yatakhanede yatırdı.

 

Yangın algılama sistemi yoktu

 

Yangının elektrik kontağından çıktığı ifade ediliyor. Yatakhane elektrikli soba ile ısınıyordu. Koğuşa, maliyeti 250 TL bile olmayan bir yangın algılama düzeneği kurulabilirdi.

 

Kaçak akım anahtarı kurtarırdı

 

Emekçiler, maliyeti sadece 100 TL olan “kaçak akım rölesi” sayesinde canlarını kurtarabilirlerdi. Bu sistem bile kurulmadı.

 

İkinci çıkış kapısı faciayı önlerdi

 

Prefabrike yapıya, sadece bir işçi yevmiyesi kadar para harcayarak ikinci bir çıkış kapısı açılabilirdi. Ancak bu da yapılmadı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) yaptığı açıklamada, işyerinde işçileri ölüme götüren, skandallar dizisine dikkat çekip işverenin cüreti devletten aldığına vurgu yaptı. İSİG açıklamasında özetle, patronların hukuksuzluklarına AKP hükümetinin çanak tuttuğunu belirtti:

“İşçilerin ölümünden, getirdiği “torba” tasarısıyla işverenlerin ceza almasını imkânsız hale getirmek isteyen AKP ve onun denetim yapmayan, kendi kapattığı işyerlerinin dahi faaliyette olup olmadığını takip etmeyen Çalışma Bakanlığı sorumludur!”

 

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