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Fabrika yatakhanesinde yangın: 3 işçi öldü

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor

05 Şubat 2015 12:05

Mersin'de narenciye paketleme fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde Arpaçbahşiş Mahallesi Yeniyol mevkisinde bulunan narenciye paketleme fabrikasının bahçesindeki yatakhanede gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yatakhanedeki işçilerden Murat Bulut, Mücahit Ünal (27) ve Umut Gönül (18) hayatını kaybetti.

Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken yaralanan ve dumandan etkilenen 6 işçi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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