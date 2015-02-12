Mersin'de işten çıkartılan taşeron işçilere polisten biber gazı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işten attığı 500 taşeron işçi, belediye binasına yürüyerek durumu protesto etmek istedi, ancak polis işçilere biber gazıyla müdahale etti.

DİSK'e bağlı Genel- İş Sendikası'nda toplanan kırmızı yelekler giymiş işçiler, sağanak yağmur altında sloganlarla Mersin Büyükşehir Belediye binasına doğru yürüyüşe geçti.



DHA'nın haberine göre, Atatürk Caddesi'ndeki belediye hizmet binasına 100 metre kala barikat kuran polis, işçilerin yürümesine izin vermedi. İşçiler barikatı aşmak isteyince polis biber gazıyla müdahale etti. Polisler ile işçiler arasından tartışma ve arbede yaşanırken, çok sayıda işçi biber gazından etkilendi.



İşçiler ile birlikte barikatın önüne gelen DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göktaş da biber gazından etkilenerek fenalaştı.

Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ı protesto eden işçiler, 'İşçiler burada Kocamaz nerede', 'İşçiye değil hırsızlara barikat' sloganları atarak yaklaşık 1 saat eylemi sürdürdü. Eylem boyunca işçiler barikatı zorlayarak polis engelini aşmaya çalıştı.



Olaylar sırasında 1 işçi hafif yaralanırken, bazı polisler de biber gazından etkilendi. İşçiler, yürüyüşe izin verilmeyince Özgür Çocuk Parkı'nda kurdukları direniş çadırına döndü.