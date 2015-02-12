Esnafa gaz sıkmak istemeyen polise amirinden emir; 'Oğlum sıksana, sık lan sık'

Gaziantep'te Karataş Sanayi Sitesi'nde dükkan alamadıkları için valiliğe yürümek isteyen esnafa polis, biber gazıyla müdahale etti, 1 kişi gözaltına alındı. Esnafa gaz sıkmayan istemeyen bir polis memurunu amirinin boynundan tutarak "sık lan sık" diyerek gaz sıktırması dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre, Gaziantep Merkez Şahinbey İlçe Belediyesi tarafından Karataş bölgesine yaptırılan Sanayi Sitesi’nden ihaleye girmelerine rağmen dükkan alamadıklarını ve aldıkları dükkanların ödemelerini yapamadıklarını iddia eden 400 kişilik esnaf grubu, öğle saatlerinde Şahinbey Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı.

Belediyeye tepki gösteren kalabalık, bir süre sonra Gaziantep Valiliği’ne yürümek istedi. Atatürk Bulvarı’nı trafiğe kapatarak yürüyen grup, polisin uyarılarına rağmen dağılmayınca biber gazıyla müdahale edildi.

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Bu sırada esnafa gaz sıkmayan bir polis memuruna amirleri “sık lan sık” diyerek gaz sıktırdı. Bu sırada bir amirin polis memurunun ensesine vurduğu görüldü.

1 kişinin gözaltına alındığı müdahalenin ardından kalabalıktan bazıları dağılırken, bazıları ise yürüyüşü sürdürdü. Polis, valilik ve belediye önünde güvenlik önlemi aldı.

Haklarını aradıklarını söyleyen esnaftan Uğur Delihan “Biz de herkesin aldığı gibi dükkan almak istiyoruz. Şu an bizden yarısı peşin, geri kalan yarısını ise 2 yılda istiyorlar” dedi.

Belediyenin ticarethane olmadığını ifade eden Mehmet Ay ise “Belediyenin amacı insanlara hizmet vermek. Burası emlak bürosu değil. 1 yıl önce metrekaresi 750 lira olan işyerlerini yüzde 20’si peşin, geri kalanı ise 10 yıl ödemeli şeklinde verildi. Ama şu anda yarısı peşin diğer yarısı ise 2 yıl da alınacak. Bizim amacımız üzüm yemek, bekçi dövmek değil” diye konuştu.