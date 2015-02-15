İşçi Partisi 'Vatan Partisi' oldu

İşçi Partisi'nin Milli Hükümet İçin Birlik Kurultayı'nda isminin Vatan Partisi olarak değiştirildiği açıklandı.

İşçi Partisi Olağanüstü Genel Kurultayı bugün saat 10.00’da “Milli Hükümet İçin Birlik” sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda toplandı. 15 bin kişinin katıldığı kurultayda tüzüğün birinci maddesinde yer alan isim ve amblem bilgilerini içeren fıkralar değiştirildi. Partinin adının “Vatan Partisi”, ambleminin ise buğday başaklarının kucakladığı Çoban Yıldızı olmasına karar verildi.

Birinci madde değişikliğin ardından şu şekilde belirlendi:



Vatan Partisi, Türkiye işçi sınıfının, köylülerin, esnaf ve zenaatkarların, kamu çalışanlarının, fikir emekçilerinin, milli sanayici ve tüccarların ortak milli iktidarı için mücadele eden öncü partidir. Kısa adı Vatan Partisi’dir. Merkezi Ankara’dır.



Vatan Partisi, Türk Devrimi’nin milliyetçi, halkçı ve sosyalist birikimini, Parti’nin tüzük ve programı temelinde, tek bir disiplin altında kucaklar.



Parti’nin simgesi, buğday başaklarının kucakladığı Çoban Yıldızı’dır. Parti’nin flaması, kırmızı zemin üzerine beyaz renkte buğday başaklarının kucakladığı yıldızdır. Partinin simgesi, oy pusulalarında, beyaz zemin üzerinde buğday başaklarının kucakladığı yıldız olarak gösterilir.

Buğday başakları, vatan ve emeği simgeler. Çoban Yıldızı ise öncü partiyi ve bilimin yol göstericiliğini temsil eder.

