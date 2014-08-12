CHP'de Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen vekillere sert tepki: İşçi Partisi'ne gidin!

CHP'de Emine Ülker Tarhan, Nur Serter, Süheyl Batum ve Birgül Ayman Güler'in de olduğu milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemelerine CHP içinden sert tepki geldi.

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, "İşçi Partisi'ne gidin" derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin, "Kurultay istemek en doğal haktır" dedi. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de, "Kurultay talep eden arkadaşların seçimlerde bir yerde çalıştıklarını görmedim. Genel Başkan başarısız değil" sözleriyle görüşünü dile getirdi.

DHA’da yer alan habere göre, CHP'de çatı adaya sıcak bakmayan ulusalcı kanat, seçimin ardından "Biz demiştik" dedi. Aralarından Emine Ülker Tarhan, Nur Serter, Süheyl Batum ve Birgül Ayman Güler'in de olduğu milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu'nun istifasını istedi. Çatı adayın yüzde 58 ile en yüksek oyu aldığı İzmir'de milletvekillerini istifa çağrılarına sert çıktı. En sert tepki "Gidin İşçi Partisi'ne ya da kendi partinizi kurun" sözleriyle İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekillerin açıklamaları şöyle:

‘İşçi Partisi'ne gidin’

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu: Bugüne kadar arkadaşların parti ahlakına, kültürüne disipliline yola çıktığı insanların yoldaşlık, arkadaşlık vefa duygusu içinde hareket etmedikleri davranış biçimi yeni değil. Bu arkadaşlar partinin yetkili organlarındaysalar genel başkanla iyiler ama başka arkadaşlara görev verilirse muhalifler. Bu ikiyüzlülüğün dik alasıdır. Kılıçdaroğlu partinin gövdesini koruyarak sağdan soldan isimler aldı. Bunlar parti sözcüsü, grup başkanvekili oldular.

Bu ihanettir. Türkiye'nin çıkarı için büyük bir uzlaşı sağlayarak aday çıkarıldı ama onun başarısız olması için ellerinden ne gelirse yaptılar. Ahlaki mi bu? Ben 40 derece sıcakta mücadele edeceğim. Bu hanımfendiler, beyefendiler oturacak, seçim biter bitmez 'istediğimiz oldu artık genel başkanla hesaplaşmanın zamanıdır' diyerek ölü seviciliğe soyunacaklar. Kurultay isteyebilirler ama bu basın toplantısıyla istenmez. Yeterli imzayı bulursan kurultay toplanır. Üç kişi istedi diye olmaz. Hangi ahlak bunu kabul eder? Parti herkese göre karar mı alacak? Ağaç gölgesinde militanlık yapmak, meydan okumak yok. İşçi Partisi'ne mi gidecekler yeni bir parti mi kuracaklar buyursunlar. Yolları açık olsun"

‘Üst perdeden konuşarak mücadele olmaz’

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam: Parti içinde tartışmadan bu işler konuşulmadan bireysel çıkışları doğru bulmam.

Hülya Güven: Tek başlarına çıktılar, doğru değildi. Seçimin analizini yapmaları lazımdı. Sandığa gitmeyerek kendileri oy kullanmadıkları gibi başkalarının da oy kullanmalarını etkileyerek 'oy oranı düşük' demek çok yanlış. Eğer katılım yüksek olsaydı bu sonuç çıkmayacaktı. İhsanoğlu'nu cumhurbaşkanı olarak göreceğimize inanıyorum. Muhaliflerin bu çıkışı sonuç getirmez bir girişim olarak kalır.

İzmir Milletvekili Rıza Türmen: Yapılan açıklama çok yanlış. Genel Başkan'ın gitmesi söz konusu değil. Partinin daha başarılı olması Genel Başkanın koltuğunda kalmasıyla sağlanır.

İzmir Milletvekili Erdal Aksünger: Bütün her şeyin günahını genel başkan da arayanlar ilk önce kongrenin insiyatifini ele alacaklar. Partinin tüzüğü var. O tüzüğe uygun bir şekilde yapabilenler varsa hodri meydan yapsınlar. Parti seçim sonucunu değerlendirecektir ama üç kişinin çıkıp ta ortalıkta bezirganlık yapması hoş değil. Üst perdeden konuşarak mücadele olmaz. Halkın içinde olacaksın.

Musa Çam: Seçimin üzerinde iki gün geçti. Partimizin yetkili organları toplanıp bir durum değerlendirmesi yapacağı kesindir. Alınan sonucun bütün yönleriyle inceleneceği başarı ve başarısızlığın bütün detayları açıklanacaktır. Yetkili organlar toplanıp bir durum değerlendirmesi yapmadan partide bir kargaşa yaratmanın hiç kimseye faydası ve katkısı olmayacaktır. Elbette ki parti yöneticilerimiz üzerlerine düşen sorumluluk ve görevi yerine getireceklerdir. Bu dönemde daha soğukkanlı olmak gerekir.

'Kurultay istemek en doğal hak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin, "Kurultay istemek en doğal haktır. Bunun tüzükte kaideleri, kuralları, imza sayısı var. Delege eğer o sayıyı genel merkeze bildirirse biz de kurultayı toplarız" dedi.

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin tüzüğüne göre kurultayın bir toplanma şeklinin olduğunu, herkesin buna saygı duyması gerektiğini kaydetti.

"Ben şunu istiyorum deyince biz kurultay toplamayız" diyen Toprak, şunları ifade etti: "Kurultay delegenin kararı doğrultusunda toplanır. Kurultay istemek en doğal haktır. Bunun tüzükte kaideleri, kuralları, imza sayısı var. Delege eğer o sayıyı genel merkeze bildirirse, biz de kurultayı toplarız. Doğrusu Kurultay'a gitme ihtiyacı yok, Ekmeleddin İhsanoğlu, çok doğru bir adaydı, Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir adaydı. Bu konuda tüm kamuoyu da bu noktada. Ama biz, karşımızda devletin gücüyle yarıştık. Manipülasyonlar vardı, halkın yüzde 26'sı sandığa gitmedi. Onların gitmeyişi, bu sayının böyle çıkması demek. Aslında baktığınızda cumhurbaşkanı yüzde 51'le değil, 38'le seçilmiştir."

Toprak, delegenin salt çoğunluğunun sağlanması durumunda kurultayın düşünülebileceğini belirtti.

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, "Kurultay talep eden arkadaşların seçimlerde bir yerde çalıştıklarını görmedim. Genel Başkan başarısız değil" dedi.

Gençlik Kolları da tepki gösterdi

Bu arada CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, CHP Gençlik Kolları Örgütleri adına yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi sonrasında CHP'li bazı milletvekilerinin olağanüstü kurultay talep etmesine tepki gösterdi. Parti içi görüşlerini bir basın toplantısı ile medyayla paylaşan milletvekillerinin sorumsuz davrandıklarını belirten Yıldız, "Tarlada izi olmayanların, bugün harmanda koşuşturmaları ibretliktir. siyaset emek ister özveri ister. Partimizin karar süreçleri tamamlanmasına rağmen almış olduğu kararları kamuoyunda tartıştırmak tartışmaya açmak ilkelerimiz ve düşüncelerimiz doğrultusunda seçmenlerimize ve gençlerimize hakarettir" dedi.