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Politika

CHP'li İnce: Partimin eriyip gitmesini seyretmeyeceğim

İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, cumhurbaşkanı seçim sonuçlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı

12 Ağustos 2014 10:54

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Ortada büyük bir hezimet var, hala susmak ve 'başarılıyız' demek yakışmıyor. Bu durumu kabullenemeyiz, geçiştiremeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, cumhurbaşkanı seçim sonuçlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

"Ortada büyük bir hezimet var, hala susmak ve 'başarılıyız' demek yakışmıyor. Bu durumu kabullenemeyiz, geçiştiremeyiz" ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti:

"Yurttaşlarımızın umutsuzluğa sürüklenmesini ve partimin eriyip gitmesini seyretmeyeceğim. Bu kötü sonucu öngördüm, uyardım ama partime zarar vermemek için sustum ve seçimi kazanmak için çalıştım. Atatürk'ü terk eden, emeği önemsemeyen, kuruluş felsefesinden uzaklaşan, solu yok sayıp çareyi sağda arayanlar CHP'de başarılı olamaz. Şimdi hezimete kılıf bulma zamanı değil, çare olma zamanıdır."

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